Концепцию благоустройства Парка Победы рассмотрит Градостроительный совет

Концепцию благоустройства Парка Победы и набережной, прилегающей к нему, планируют рассмотреть на заседании Градостроительного совета. Такое заявление сделал профильный вице-губернатор Николай Гордюшин на заседании архитектурно-художественного совета, которое состоялось 4 февраля в дистанционном формате. Чиновники, девелоперы и специалисты рассмотрели несколько вопросов, среди которых были строительство гостиничного комплекса в районе Парка Победы и реконструкция стадиона Краснознамённого Черноморского флота.

По проекту туристическо-гостиничный комплекс по адресу: улица Лётчиков, 10 состоит из трёх корпусов. Два из них уже возводятся по разрешениям, выданным до 2014 года. Строительство последнего – вынесено на рассмотрение Архитектурно-художественного совета. На заседании журналисты присутствовать не могли – прессе разрешено было следить за ним в онлайн-формате.

По словам представителя компании-девелопера, на месте провели археологические изыскания и получили акты государственной историко-культурной экспертизы, так как территория находится в водоохранной зоне. Проектировщик заверил, что на территории застройки частично вырубят зелёные насаждения, но после обязательно высадят новые.

«Существующие зелёные насаждения – кустарники – частично подлежат вырубке с последующей компенсацией в соответствии с планом благоустройства. Все краснокнижные деревья сохранены».

Однако представитель Севприроднадзора обратила внимание членов архитектурно-художественного совета на лукавство со стороны застройщика.

ЭЛИНА ОРЁЛ, председатель Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Вы, как минимум, сообщили нам недостоверные сведения. В соответствии с инвентаризацией 2018 года на участке, где сейчас идёт ваше строительство, была зафиксирована фисташка, которую комиссия при обследовании в 2021 году уже не обнаружила, о чём Севприроднадзор составил соответствующие факты и отправил вам предписания».

Согласно представленному проекту, три здания будут состоять из пяти наземных и одного подземного этажей. В подвале разместят офисные и технические помещения. Два корпуса из трёх будут предназначены, как утверждает проектировщик, для временного проживания. В центральной секции планируют оборудовать тренажёрный зал, банный комплекс, прачечную, а также помещения для персонала. На первом этаже двух других зданий откроются кафе, парикмахерская, косметический кабинет. Со второго по пятый этажи займут апартаменты. Директор Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов сомневается в том, что эти самые «апартаменты» будут предназначены для временного проживания, а не продаваться желающим.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Я вижу, что у вас проект называется «Туристическо-гостиничный комплекс. Соответственно, я так подозреваю, средства физических лиц привлекать не будете для строительства. Это у вас будет гостиница с оператором. Я правильно понимаю? Не управляющая компания, а свой оператор. Вы нам договор покажете. Просто, скажем так, вызывает у меня сомнения, что это будет именно гостиница, а не так называемый аппарт-отель, в котором вы привлечёте средства физических лиц, распродадите апартаменты, и они будут воспринимать этот объект как жилой».

Однако девелоперы сетуют, что проект создания комплекса долго рассматривают при том, что компания уже пошла на некоторые уступки.

«При Украине мы проходили общественные слушания в Гагаринском районе с участием более 500 человек, губернатора и всего тогдашнего руководства Севастополя. У нас там под застройку было 200 тысяч квадратных метров, а не 25, как сейчас».

Представитель компании-застройщика заявил, что на территории, прилегающей к туристическо-гостиничному комплексу, благоустроят парк и набережную. Доступ к ним пообещали сделать свободным. Променад совместят с существующей городской набережной.

Вероятно, это необходимо будет учесть в концепции благоустройства всего Парка Победы. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Николай Гордюшин заявил, что её рассмотрят более подробно на заседании Градостроительного совета.

НИКОЛАЙ ГОРДЮШИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «Эта территория сейчас в этой концепции предусмотрена как парковая. Город планирует эту часть всё-таки развивать как набережную, связать её с основной набережной. И вообще всю концепцию парка мы в ближайшее время хотим с губернатором вынести на Градостроительный совет, чтобы рассмотреть стратегию развития всей этой территории».

Внешний вид подобных объектов невозможно выносить на архитектурно-художественный совет, не рассмотрев на Градостроительном их целесообразность. Такого мнения придерживается депутат Законодательного собрания Севастополя, глава профильной парламентской комиссии Вячеслав Горелов. Он отказался участвовать в заседании из-за наличия в повестке «комплекса апартаментов» у Парка Победы вместе с другим «девелоперским проектом» – жилого дома на проспекте Победы и направил письмо в адрес коллег.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я не буду принимать участие в заседании Архитектурно-художественного совета… До того, как рассматривать архитектурный облик объектов, на градостроительном совете должно быть принято решение, что эти объекты имеют право на существование».

Также на заседании Архитектурно-художественного совета обсудили концепцию капитального ремонта стадиона Краснознаменного Черноморского флота. Вместе с полной реконструкцией футбольной арены здесь собираются соорудить ледовый дворец. Главный архитектор компании «Союз Проект» заявил, что во время работ не обойтись без сноса забора по периметру участка.

ЭДУАРД РУСЕНКО, главный архитектор компании «Союз Проект»: «Вся территория огорожена забором, который с 1954 года не подвергался никакому ремонту. Когда его делали, видимо, по остаточной технологии, достаточно быстро. После обследования он признан аварийным. То есть он опасен, может упасть в любой момент».

Но проектировщики предлагают отреставрировать входную группу на стадион, как и фасадную часть трибуны. Им обещают вернуть исторический вид. Но первой очередью станет ледовая арена, которую вместят на территории стадиона КЧФ.

ЭДУАРД РУСЕНКО, главный архитектор компании «Союз Проект»: «Хотелось создать дизайн, который немного бы соотносился с эффектом воды. И как тактильный образ – рябь по воде и некоторое мерцание. Мы предположили, что лаги фасадные имеют некоторое смещение относительно друг друга. И когда человек движется – проезжает на машине или проходит пешком – создаётся немного эффект подвижности фасада. Чтобы здание не смотрелось слишком тяжёлым, в качестве колористики был выбран материал под белый мрамор».

Облик ледовой арены, в которой можно будет проводить региональные соревнования, вызвал вопросы у членов архитектурно-художественного совета.

В пресс-службе Правительства Севастополя отметили, что решения о строительстве объектов примут в течение нескольких дней, чтобы все участники смогли направить свои предложения и замечания по проектам для окончательного вердикта. Это вызвано проведением заседания в дистанционном формате.

Маргарита Борисенко, «Севинформбюро»