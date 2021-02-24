Концепцию второй очереди реконструкции Матросского бульвара обсудят на депутатских слушаниях

Концепцию второй очереди реконструкции Матросского бульвара обсудят депутаты Законодательного собрания Севастополя на слушаниях 26 февраля. Об этом сообщил спикер городского парламента Владимир Немцев. Планируется отремонтировать территорию от Матросского бульвара до Синопской лестницы.

Таким образом, в центре Севастополя появится благоустроенное пешеходное кольцо: Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница – проспект Нахимова – Приморский бульвар. Депутатские слушания о второй очереди реконструкции Матросского бульвара проведут по просьбе губернатора Севастополя, уточнил Владимир Немцев.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Цель депутатских слушаний – формирование консолидированного мнения депутатского корпуса по отношению к уже реализованному первому этапу реконструкции Матросского бульвара и в отношении второго этапа реконструкции Матросского бульвара. По итогам депутатских слушаний будет принята резолюция и Постановление Законодательного собрания Севастополя».

На депутатских слушаниях представители Благотворительного фонда «35 береговая батарея» представят концепцию реконструкции второй очереди Матросского бульвара. Тогда же станут известны предварительные сроки реализации проекта.