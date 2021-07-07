Конденсационные котлы Unical

​​​Особенности работы теплового насоса в системе отопления

Из всех современных систем, использующих альтернативные источники энергии для систем отопления именно тепловые насосы стали наиболее распространёнными. Наиболее популярные в Украине тепловые насосы типа воздух-воздух и воздух-вода. Первые представляют из себя классическую сплит-систему «кондиционер» и могут лишь зонально обогревать или отапливать помещение. Второй тип также может быть выполнен в виде «сплита», но его внутренний блок подключается к системе отопления здания и отдаёт в неё тепло. В силу специфики монтаж теплового насоса его интегрирование в готовую систему отопление или создание системы отопления с нуля требует определённых расчётов. Причина тут кроется в особенностях работы оборудования, давайте рассмотрим, как оно работает.

Эффективность теплового насоса

COP – коэффициент производительности, основной показатель, по которому оцениваются возможности теплового насоса. Числовое значение коэффициента означает во сколько раз больше энергии способен отдать в систему отопления тепловой насос, относительно затраченной. Для примера возьмём тепловой насос воздух-вода Viessmann Vitocal 200-S (Германия), максимальное значение COP для него составляет 5. На 1 кВт затраченной электроэнергии отдаёт 5 кВт тепла. Данное значение указано для режима работы A7/W35 — температура воздуха «на улице» -7°C, температура теплоносителя в системе 35°C.

Особенности работы теплового насоса в системе отопления

Таким образом максимального КПД можно добиться с низкотемпературной системой отопления, в которой (для примера) используется конденсационный котёл в качестве основного источника тепла. Рекомендуем вам обратить внимание на современные конденсационные котлы тут https://ekoin.com.ua/unical/kondensatsionnye-kotly. Такая система отопления требует установки радиаторов больших размеров или использования тёплого пола. Тепловые насосы используют низко потенциальное тепло от воздуха, воды или грунта и передают его в систему отопления.

Большая стоимость энергоэффективного оборудование компенсируется за счёт низких затрат при эксплуатации, в условиях постоянного удорожания энергоносителей. Оно интенсивно вытесняет устаревшие образцы при реконструкции старых систем или дополняют их, повышая их экономичность. Тёплые кредиты и программа IQ Energy способствуют популяризации внедрения энергоэффективного отопительного оборудования в Украине не менее, а даже более чем рост тарифов, повышая доступность для покупки.

Отвечая на вопрос «если у вас есть такая возможность, то стоит ли вам его установить?» можно смело сказать – да. Тепловой насос — это оборудование на перспективу, использование которого с каждым годом будет становиться всё выгоднее. Однако, важно при этом понимать, что для установки такого оборудования нужно привлекать людей, обладающих квалификацией в данной сфере. Экономия «на спичках» может сыграть злую шутку с работоспособностью.