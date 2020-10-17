Кондуктор в костюме стюардессы работает в омском автобусе

И просто хорошие новости в субботу! В минувшие дни кондуктор Наталья Перешивка стала героиней публикаций в социальных сетях не только Омска, но и других городов России. Дело в том, что Наталья – необычный кондуктор. Все 10 лет и в жару, и в холод она выходит на работу в форме стюардессы — именно этим женщина и полюбилась многим пассажирам.

НАТАЛЬЯ ПЕРЕШИВКА, кондуктор: «Сын сказал, вчера с работы приехала, он мне позвонил, говорит: «Мама, ты моя звезда». Я обрадовалась, он на десятом небе был. Хотела я, поначалу, конечно, пойти проводником, уже отучилась, дочь была маленькая. Сын меня не отпустил. Говорит: «Мама, работай тут». В охране работала, много профессий поменяла. А потом мне говорят: «Раз ты любишь людей, иди поработай в восьмой ПТП».

Наталья закончила железнодорожный колледж и мечтала быть проводницей, но воплотить в жизнь задуманное не смогла — старший сын попросил ее остаться в родном городе. 12-часовые смены 49-летняя Наталья выдерживает с улыбкой — она признается, что всегда ставит пассажиров на первое место, потому что очень любит свою работу.

ДАРЬЯ ГАВРИЛЕНКО, пассажирка: «Чувствуется сразу какой-то порядок, какая-то организованность, какое-то лицо транспортной компании, которая нас перевозит, потому что важно, чтобы всегда был какой-то порядок, более приятно общаться с такими людьми».

Семья полностью поддерживает женщину в ее увлечении: иногда муж помогает Наталье подготовить форму к очередному рабочему дню.