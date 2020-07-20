Конец июля в Севастополе будет нежарким

Фото: Сергей МальгавкоТАСС

Очередное небольшое похолодание принес в наш город западный ветер. Новостной портал ForPost опубликовал прогноз погоды на эту неделю.

Ожидается, что во вторник будет облачно и без осадков. Днём температура будет около +27 градусов в тени. После полудня усилится северо-западный ветер.

В среду будет более жарко – солнце пробьется из-за облаков и прогреет воздух до +29 градусов. Ветер продолжит усиливаться – синоптики прогнозируют порывы до 10 метров в секунду.

А вот четверг принесёт легкое похолодание и прохладу. Небо очистится от облаков – по данным метеорологов июль считается в нашем городе самым солнечным месяцем. Однако температура в этот день не поднимется выше +24 градусов.