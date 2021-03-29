Конкурс на должность главы администрации стартовал в Симферополе

В крымской столице стартовал конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города, передают «РИА Новости (Крым)».

Горсовет Симферополя принял отставку Проценко и назначил и.о. главы города Комиссия проведет собеседование с каждым кандидатом на пост.

«От будущего главы администрации требуется максимальная отдача собственных сил, времени, энергии и самое главное – добиться тех результатов, которых ждут жители Симферополя. Это одновременно очень почетная и ответственная миссия», — заявил возглавляемый комиссию председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.