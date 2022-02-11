Конкурс на замещение должности главы Симферополя не состоялся

Председатель правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что конкурс на замещение должности главы горадминистрации не состоялся из-за отсутствия необходимого числа кандидатов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Главу администрации Симферополя выберут 11 февраля «По результатам проверки документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в конкурсе. Один кандидат отозвал свое заявление от участия в конкурсе», — уточнил он.

Гоцанюк также отметил, что комиссия представит депутатам горсовета соответствующий протокол «для принятия решения об объявлении повторного конкурса».