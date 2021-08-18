Кононов Владимир Михайлович — биография, новости, факты

Детство и юность

Депутат Государственной думы Владимир Кононов Михайлович родился 13 марта 1958 года в Новосибирске. Его отец, Михаил Павлович, работал в сфере атомной промышленности, был замдиректора промпредприятия «Химаппарат» (сегодня объединение «Север», где создаются компоненты для ядерных боеприпасов). Мать политика, Мария Андреевна, была главным бухгалтером в управлении по снабжению крупной сети магазинов.

По окончании школы Кононов поступил в технический вуз (ныне Новосибирский государственный технический университет, НГТУ). Получив инженерную специальность, некоторое время работал на заводе, где трудился его отец, но в дальнейшем выбрал пойти по линии комсомола. В 21 год он занял пост секретаря горкома ВЛКСМ и параллельно получал второе образование в Высшей комсомольской школе при Центральном комитете ВЛКСМ.

Вклад в развитие бизнеса

В 1985 году, спустя два года после окончания Высшей комсомольской школы, Владимир Кононов при поддержке центрального комитета комсомольского движения стал сооснователем «Фонда молодёжных инициатив». Фактически ФМИ стал первой негосударственной организацией с разрешением на коммерческую деятельность. Будущий политик, к этому времени уже работавший в ЦК ВЛКСМ, возглавлял фонд в течение нескольких лет.

Опыт управления молодёжной коммерческой структурой позволил деятелю создать положение о работе комсомольских молодёжных структур с правом осуществления предпринимательской деятельности. Ещё одним его проектом стало инициирование создания Ассоциации внешнеэкономического сотрудничества. Ассоциация консолидировала работу хозрасчётных организаций, действовавших на территории Советского Союза.

Несмотря на развитие предпринимательской деятельности, Кононов также работал в центральном комитете комсомола в отделе культуры и учился в аспирантуре. Тема поддержки социальной инициативы молодёжи раскрывалась в кандидатской диссертации депутата, после защиты которой он получил степень кандидата философских наук. После этого его назначили замдиректора Научно-исследовательского центра Высшей комсомольской школы.

Строительство и реставрация

В возрасте 33 лет Владимир Кононов вместе с другом, Александром Королёвым, с которым познакомился в ВКШ (тот был бывшим секретарём комсомольской организации школы), начал собственный бизнес. Они открыли торгово-посредническую компанию «КОНКОР». Вскоре партнёры начали специализироваться на проектировании и строительстве малоэтажных объектов, поскольку этот рынок в то время был одним из самых перспективных.

Источник: https://vip-persony.ru/kononov-vladimir-mixajlovich