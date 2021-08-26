Кононов Владимир Михайлович — Вклад в развитие бизнеса

Сегодняшний мир сложно представить без политических баталий и процессов. Любая сфера деятельности, как на внешней стороне, так и на внутренней почти полностью зависит от воли решений политиков и их давления. Раньше человечество слушалось и брало во внимание пожелание церкви, а сейчас церковь заменила Российская Государственная дума. В этой статье хочу уделить небольшое внимание не такому известному политику и общественному деятелю, как Владимир Путин или Медведев, а персоне на много рангов меньше, но по своему складу ума и взгляду на мир он ничем не хуже. Речь идет об Кононове Владимире Михайловиче. На данный момент он является действующим депутатом Государственной Думы. Родился данный человек 13.03 в 1958 году. Его родным краем является город Новосибирск. Семья Владимира была не политизированной. Отец был атомщиком и заместителем директора промышленного предприятия “Химаппарат”. А мать Владимира была бухгалтером и управляла снабжением крупной сети магазинов по территории Российской Федерации.

Владимир Кононов Михайлович был хорошим мальчиком, учился в школе, которую успешно закончил с золотой медалью. Дальше он пошел учиться в технический вуз, название которого сейчас переименовалось в Новосибирский государственный технический университет — сокращенно НГТУ. Там он обрел инженерную специальность, и начал рабочую карьеру на заводе, где работал его также отец. Для Владимира ходить 5 дней в неделю на завод и заниматься одним и тем же делом стало скучно, он не хотел стагнировать, и решил вступить в линию комсомола. И вот в свои 21 год он был на посту секретаря горкома ВЛКСМ. После НГТУ он закончил высшее учебное заведение. Недолго, как стал секретарем открыл фонд для развития молодежной инициативы.

Касательно политической деятельности, то ее отсчет стартует в 2011 году, когда Кононов Владимир Михайлович решил окончательно завязать с промышленным делом и комсомолами, и перейти на высший ранг, став политикой от партии “Единая Россия”.