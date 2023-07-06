Рецепты Консервированная вишня на зиму: рецепт с косточками По Admin - 6 июля, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Настала пора готовить вишню на зиму, чтобы лакомиться ею даже в холодное время года. У нас есть интересный рецепт с косточками, что знатно экономит ваше время. Среди большого количества рецептов зимней консервации 24 канал предлагает попробовать варенье из вишен. Чтобы не пришлось возиться с косточками в ягодах – готовим вместе с ними. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Варенье из вишни с косточками получается очень вкусным, в меру сладким и подойдет как к чаю, так и на бутерброд с маслом. Вишневое варенье с косточками Время: 2 – 3 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм вишен; – 1 килограмм сахара. Приготовление: Заливаем вишню водой и оставляем на 10-15 минут. Пропорции в этом рецепте 1:1 (вишня – сахар). Так что если хотите больше варенья – увеличивайте количество ингредиентов. На каждый килограмм сахара вам понадобится 1 стакан воды. Заливаем сахар водой и варим сахарный сироп, сахар должен полностью раствориться. В кипящий сироп выкладываем высушенную бумажными полотенцами вишню. Выключаем огонь, оставляем все настаиваться 6 – 7 минут. Вынимаем вишни шумовкой из сиропа. Доводим сироп снова до кипения и снова добавляем вишню. Этот этап следует повторить трижды. Если вишня не доварится в три раза – проварите ее на медленном огне еще минут 10 – 15. После этого выкладываем варенье в предварительно простерилизованные банки, закрываем крышками и охлаждаем при комнатной температуре. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также засушить свежие ягоды или фрукты на дому – три варианта заготовок по выбору. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиДва рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовалиКлубничное варенье на зиму – два рецепта по выборуВ котле или в кастрюле – рецепт рыбной ухи, которая всегда получаетсяТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешни