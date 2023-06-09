Консервированные огурцы с уксусом от Клопотенко

Сезон консервации уже открыт, а вы еще не нашли подходящего рецепта? На выручку придет кулинарный кудесник Евгений Клопотенко. Консервированные огурцы с уксусом по его рецепту, рассчитанному на три литровых банки, получаются очень хрустящими и ароматными. Объедение!

Чтобы сделать огурчики пряными, кулинар советует добавить в смесь для их консервации семена укропа. Именно они придадут заготовке бесподобный аромат. К тому же такими огурчиками вы сможете насладиться уже через неделю после приготовления. За это время они пропитаются ароматами пряностей, станут в меру солеными и до невозможного вкусными!

Хрустящие консервированные огурцы с уксусом: важный нюанс

Известный шеф-повар подчеркивает важность замачивания огурцов перед консервацией. Залейте овощи чистой водой, чтобы она полностью их покрыла. Оставьте огурцы на 2 часа при комнатной температуре. Только по истечении этого времени слейте жидкость и переходите к основным процессам приготовления.

Ингредиенты

Огурцы1,6 кг Черный перец (горошком)30 шт. Укроп6 шт. Лавровый лист12 шт. Чеснок9 зуб. Вода1,4 л Сахар8 ч. л. Соль4 ч. л. Семена укропа2 ч. л. Уксус6 ст. л.

Приготовление

Вливаем в кастрюлю воду. Всыпаем соль и сахар. Добавляем семена укропа. Хорошенько перемешиваем. Вливаем уксус и доводим смесь до кипения.Выкладываем на дно стерилизованных банок по 4 лавровых листика. Добавляем по 3 очищенных зубчика чеснока и по 2 веточки укропа в каждую емкость. Всыпаем по 10 горошин черного перца. Наполняем банки предварительно замоченными огурцами. Заливаем их пряной кипящей смесью. Застилаем дно кастрюли полотенцем. Выкладываем в нее банки. Вливаем в кастрюлю воду, чтобы она покрыла емкости с огурцами до половины. Прикрываем банки крышками. Кипятим их в течение 10 минут. Плотно закрываем банки крышками. Переворачиваем их вверх дном. Оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

К слову, стерилизовать банки вы можете в духовке, отправив их в нее запекаться на 40 минут при 180 градусах. Также допускается использовать любой другой удобный для себя метод стерилизации банок и крышек. Но ни в коем случае не пропускайте этот этап, иначе все усилия пойдут насмарку.