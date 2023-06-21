Консервированные помидоры – это универсальная заготовка для длительного хранения. Сочный овощ прекрасно служит аппетитной холодной закуской и прекрасно сочетается с горячими обеденными блюдами. Для приготовления используйте подборку из десяти рецептов, как закрыть помидоры на зиму в банках с пошаговыми фотографиями.
Сладкие консервированные помидоры на зиму в банках для хранения в квартире
Сладкие консервированные помидоры на зиму в банках для хранения в квартире – универсальная домашняя заготовка. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами.
Ингредиенты –+6 л.
- Помидоры 5 кг
- Лавровый лист 1 шт. на каждую банку
- Очищенный корень хрена 5 гр. на каждую банку
- Перец душистый горошком 3 шт. на каждую банку
- Зонтики укропа 1 шт. на каждую банку
- Вода 1 л.
- Соль 1 ст.л.
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Уксус столовый 9% 4 ст.л.
Шаги 20 мин.
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Как закрыть консервированные помидоры на зиму в банках? Выбираем аккуратные помидоры без повреждений.
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Промываем плоды под водой. На месте плодоножек можно сделать проколы зубочисткой. Это позволит им не лопнуть при долгом хранении.
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На дно стерилизованных банок кладем зонтики укропа, лавровые листья, кусочки хрена.
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Плотно выкладываем в банки помидоры. Лучше всего использовать небольшую тару – 0,5 – 1,5 литра.
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В кастрюле кипятим воду с солью и сахаром. В конце вливаем уксус. Перемешиваем.
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Заливаем помидоры сладким маринадом. Ставим банки в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем от 7 минут (небольшие банки). Затем закатываем продукт, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и полностью остужаем.
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Сладкие консервированные помидоры на зиму в банках для хранения в квартире готовы!
Как закрыть помидоры с уксусом на зиму в банках
Как закрыть помидоры с уксусом на зиму в банках, делимся в нашем пошаговом рецепте. Приготовленные таким способом овощи получаются невероятно сочными и подходят для длительного хранения. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 2 полуторалитровые банки:
- Помидоры – 2,5 кг.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Чеснок – 15 гр.
- Перец черный горошек – 5 гр.
- Лист лавровый – 4 шт.
- Укроп – 1 пучок.
- Вода – 1,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые специи, промоем под водой зелень.
Шаг 2. Выбираем помидоры без повреждений. Промываем под водой и выкладываем на полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Прокалываем плоды зубочисткой на месте плодоножек.
Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока.
Шаг 4. Для маринада кипятим воду с солью и сахаром. Кипятим около трех минут до растворения сухих ингредиентов.
Шаг 5. На дно стерилизованных банок кладем чеснок, зелень и специи.
Шаг 6. Выкладываем помидоры и заливаем их горячим маринадом. Прикрываем крышкой и даем настояться в течение 10 минут. Выливаем маринад в кастрюлю и повторно кипятим. Повторяем процедуру дважды.
Шаг 7. На третий раз в каждую банку добавляем уксус по столовой ложке уксуса и вливаем маринад окончательно. Закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 8. Теперь вы знаете, как закрыть помидоры с уксусом на зиму в банках. Пользуйтесь кулинарной идеей!
Помидоры с луком на зиму в банках
Помидоры с луком на зиму в банках – это яркий и аппетитный продукт для всей семьи. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить закуску совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4,5 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Перец черный горошек – по вкусу.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Уксус 70% – 1 ч.л./на банку 1-1,5 л.
Для маринада:
- Вода – 3 л.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 7 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем помидоры и слегка обсушиваем их.
Шаг 2. Срезаем плодоножки и разделываем овощ на четвертинки.
Шаг 3. Кольцами режем репчатый лук и очищаем от шелухи чеснок.
Шаг 4. В стерилизованные банки кладем чеснок и горошины перца. Вливаем по столовой ложке растительного масла.
Шаг 5. Плотно укладываем дольки помидор, чередуя их с кольцами лука.
Шаг 6. Заливаем продукты рассолом из кипящей воды, соли и сахара. Ставим заготовки в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Стерилизуем банки 15 минут после закипания воды. Дальше вливаем уксус, закатываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Помидоры с луком на зиму в банках готовы. Убирайте на хранение!
Консервированные помидоры без стерилизации в 3-х литровых банках
Консервированные помидоры без стерилизации в 3-х литровых банках порадуют вас не только ярким сочным вкусом, но и несложным кулинарным процессом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2,5 кг.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Лук репчатый мелкий – 12 шт.
- Листья смородины – 6 шт.
- Листья вишни – 6 шт.
- Зонтик укропа – 1 шт.
- Перец черный горошек – 12 шт.
- Перец душистый горошек – 4 шт.
- Перец острый стручковый – 1 шт.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Овощи и зелень промываем. Помидоры прокалываем зубочисткой на месте плодоножек.
Шаг 2. Промываем и стерилизуем трехлитровую банку. На дно выкладываем большую часть промытых листьев, чеснок и зонтики укропа.
Шаг 3. Слоями укладываем сюда помидоры, кусочки перцев и лука.
Шаг 4. Закрываем заготовку оставшимися листьями.
Шаг 5. Заливаем помидоры в банке кипятком. Прикрываем крышкой, укутываем и оставляем прогреваться на 15 минут.
Шаг 6. Сливаем воду в кастрюлю. Кипятим ее с солью, сахаром и уксусом. Вливаем обратно в банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до остывания.
Шаг 7. Консервированные помидоры без стерилизации в 3-х литровых банках готовы. Уносите на хранение!
Как закрыть помидоры с лимонной кислотой на зиму
Как закрыть помидоры с лимонной кислотой на зиму, рассказываем в нашем пошаговом рецепте. Заготовленные таким образом овощи получаются очень нежными и приятными. Если вы не любите вкус уксуса, то обязательно берите на заметку эту кулинарную идею.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На одну 3-х литровую банку:
- Помидоры – 1,5 кг.
- Вода – 1,5 л.
- Укроп – 2 ветки.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Перец чили стручковый – 0,5 шт.
- Перец душистый горошек – 6 шт.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Семена горчицы – 1 ч.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Кислота лимонная – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перебираем помидоры и хорошо промываем их под водой.
Шаг 2. В стерилизованную банку выкладываем зелень, чеснок и кусочки перца чили. Наполняем банку до верха помидорами.
Шаг 3. Заливаем содержимое кипятком и настаиваем 10 минут. Выливаем воду и вливаем новый кипяток, настаиваем 5 минут.
Шаг 4. Дальше готовим маринад. Полтора литра воды кипятим, добавляем к ней соль, сахар и специи. Кипятим еще пару минут.
Шаг 5. Добавляем к помидорам лимонную кислоту.
Шаг 6. Заливаем кипящим маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.
Шаг 7. Теперь вы знаете, как закрыть помидоры с лимонной кислотой на зиму. Попробуйте приготовить по простому рецепту.
Заготовка помидоров с морковной ботвой
Заготовка помидоров с морковной ботвой – это простая и любимая многими кулинарная идея. Приготовленные таким способом овощи получаются невероятно сочными, нежными по вкусу и ароматными. Обязательное берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 9 л.
Ингредиенты:
На три 3-х литровые банки:
- Помидоры – 6 кг.
- Ботва морковная – 12 веток.
- Чеснок – по вкусу.
- Лист лавровый – 3 шт.
Для маринада:
- Вода – 5 л.
- Сахар – 20 ст.л.
- Соль – 5 ст.л.
- Уксус 9% – 350 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отбираем аккуратные помидоры без повреждений. Промываем их под водой.
Шаг 2. Также промываем морковную ботву.
Шаг 3. На дно стерилизованных банок кладем ботву, зубчики чеснока и лавровые листки.
Шаг 4. Выкладываем сюда помидоры, заливаем их кипятком и оставляем на 15-20 минут, прикрыв крышкой.
Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю и кипятим ее с солью, сахаром и уксусом. После вливаем маринад обратно.
Шаг 6. Закрываем банки стерилизованными крышками. Переворачиваем вверх дном, накрываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Заготовка помидоров с морковной ботвой завершена. Уносите угощение на хранение!
Консервированные зеленые помидоры на зиму
Консервированные зеленые помидоры на зиму получаются невероятно сочными и в меру пикантными. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Помидоры зеленые – 2 кг.
- Перец болгарский – 4 шт.
- Чеснок – 2 головки.
- Перец чили стручковый – 2 шт.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 100 гр.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Зелень – 1 пучок.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем помидоры и разделываем их на части. Складываем в большую миску.
Шаг 2. Болгарский перец очищаем от семян и измельчаем его в блендере вместе с чесноком и перцем чили.
Шаг 3. В перемолотую массу отправляем соль, сахар, растительное масло и столовый уксус.
Шаг 4. Дополняем массу измельченной зеленью и тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Переливаем продукт к помидорам. Аккуратно все перемешиваем.
Шаг 6. Раскладываем заготовку по стерилизованным банкам, закрываем капроновыми крышками. Держим при комнатной температуре сути и после двое суток в холодильнике.
Шаг 7. Консервированные зеленые помидоры на зиму готовы. Храните в прохладном месте.
Помидоры с горчицей в банках на зиму
Помидоры с горчицей в банках на зиму – это аппетитная и насыщенная по вкусу заготовка для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеденному столу вместе с отварным картофелем и с другими горячими гарнирами по вкусу.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Помидоры черри – 500 гр.
- Вода – 0,5 л.
- Уксус 9% – 50 мл.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Зерна горчицы – 1 ч.л.
- Перец черный горошек – 5 шт.
- Лист лавровый – 2 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество помидор. Промываем их под водой.
Шаг 2. Каждый плод прокалываем зубочисткой на месте плодоножки.
Шаг 3. Укладываем помидоры в стерилизованные банки.
Шаг 4. Заливаем помидоры крутым кипятком, прикрываем крышкой и даем настояться в течение 10-15 минут.
Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю и кипятим ее с солью, сахаром и уксусом. В банки с помидорами отправляем лавровый лист, горошины перца и зерна горчицы.
Шаг 6. Заливаем помидоры готовым маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и даем полностью остыть.
Шаг 7. Помидоры с горчицей в банках на зиму готовы. Уносите на хранение!
Консервированные помидоры на зиму с базиликом
Консервированные помидоры на зиму с базиликом порадуют вас не только ярким насыщенным вкусом, но и аппетитным ароматом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
На 2-литровые банки:
- Помидоры – 1,5 кг.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Перец черный горошек – 12 шт.
- Перец душистый горошек – 8 т.
- Семена горчицы – 1 ч.л.
- Базилик – 1 пучок.
Для маринада:
- Вода – 1,2 л.
- Сахар – 150 гр.
- Соль – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Тщательно промываем помидоры. Сразу стерилизуем банки с крышками.
Шаг 2. Промываем и обсушиваем базилик.
Шаг 3. На дно подготовленных банок кладем специи, очищенный чеснок. Выкладываем и помидоры, чередуя их с базиликом.
Шаг 4. Заливаем заготовки кипятком. Прикрываем крышками и оставляем на 15 минут. Затем эту воду сливаем в кастрюлю.
Шаг 5. Кипятим воду с солью, сахаром и уксусом.
Шаг 6. Готовый маринад вливаем обратно в банки. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до остывания.
Шаг 7. Консервированные помидоры на зиму с базиликом готовы. Убирайте на хранение!
Помидоры с чесноком в снегу
Помидоры с чесноком в снегу – это оригинальный и аппетитный продукт для вашего стола. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
На одну литровую банку:
- Помидоры – 0,6 кг.
- Чеснок тертый – 1 ч.л.
- Эссенция уксусная 70% – 0,5 ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Перец душистый горошек – по вкусу.
- Семена горчицы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем банки и крышки, стерилизуем их любым удобным способом.
Шаг 2. Промываем помидоры, прокалываем их на месте плодоножки и плотно укладываем в банки. Сюда же выкладываем горошины душистого перца.
Шаг 3. Заливаем овощи кипятком, прикрываем крышкой и даем настояться около 10 минут.
Шаг 4. Спустя указанное время сливаем воду в сотейник или кастрюлю. Повторно кипятим с солью и сахаром. На помидоры кладем семена горчицы и тертый чеснок.
Шаг 5. Заливаем заготовки кипятком и дополняем уксусом.
Шаг 6. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.
Шаг 7. Помидоры с чесноком в снегу готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.