Консервированные помидоры – это универсальная заготовка для длительного хранения. Сочный овощ прекрасно служит аппетитной холодной закуской и прекрасно сочетается с горячими обеденными блюдами. Для приготовления используйте подборку из десяти рецептов, как закрыть помидоры на зиму в банках с пошаговыми фотографиями.

Сладкие консервированные помидоры на зиму в банках для хранения в квартире

Сладкие консервированные помидоры на зиму в банках для хранения в квартире – универсальная домашняя заготовка. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами.

Ингредиенты –+6 л.

Помидоры 5 кг

Лавровый лист 1 шт. на каждую банку

Очищенный корень хрена 5 гр. на каждую банку

Перец душистый горошком 3 шт. на каждую банку

Зонтики укропа 1 шт. на каждую банку

Вода 1 л.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Уксус столовый 9% 4 ст.л.

Шаги 20 мин.

Как закрыть консервированные помидоры на зиму в банках? Выбираем аккуратные помидоры без повреждений. Промываем плоды под водой. На месте плодоножек можно сделать проколы зубочисткой. Это позволит им не лопнуть при долгом хранении. На дно стерилизованных банок кладем зонтики укропа, лавровые листья, кусочки хрена. Плотно выкладываем в банки помидоры. Лучше всего использовать небольшую тару – 0,5 – 1,5 литра. В кастрюле кипятим воду с солью и сахаром. В конце вливаем уксус. Перемешиваем. Заливаем помидоры сладким маринадом. Ставим банки в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем от 7 минут (небольшие банки). Затем закатываем продукт, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и полностью остужаем. Сладкие консервированные помидоры на зиму в банках для хранения в квартире готовы!

Как закрыть помидоры с уксусом на зиму в банках

Как закрыть помидоры с уксусом на зиму в банках, делимся в нашем пошаговом рецепте. Приготовленные таким способом овощи получаются невероятно сочными и подходят для длительного хранения. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 2 полуторалитровые банки:

Помидоры – 2,5 кг.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 15 гр.

Перец черный горошек – 5 гр.

Лист лавровый – 4 шт.

Укроп – 1 пучок.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые специи, промоем под водой зелень.

Шаг 2. Выбираем помидоры без повреждений. Промываем под водой и выкладываем на полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Прокалываем плоды зубочисткой на месте плодоножек.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока.

Шаг 4. Для маринада кипятим воду с солью и сахаром. Кипятим около трех минут до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 5. На дно стерилизованных банок кладем чеснок, зелень и специи.

Шаг 6. Выкладываем помидоры и заливаем их горячим маринадом. Прикрываем крышкой и даем настояться в течение 10 минут. Выливаем маринад в кастрюлю и повторно кипятим. Повторяем процедуру дважды.

Шаг 7. На третий раз в каждую банку добавляем уксус по столовой ложке уксуса и вливаем маринад окончательно. Закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как закрыть помидоры с уксусом на зиму в банках. Пользуйтесь кулинарной идеей!

Помидоры с луком на зиму в банках

Помидоры с луком на зиму в банках – это яркий и аппетитный продукт для всей семьи. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить закуску совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 4 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 1 шт.

Перец черный горошек – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус 70% – 1 ч.л./на банку 1-1,5 л.

Для маринада:

Вода – 3 л.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 7 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры и слегка обсушиваем их.

Шаг 2. Срезаем плодоножки и разделываем овощ на четвертинки.

Шаг 3. Кольцами режем репчатый лук и очищаем от шелухи чеснок.

Шаг 4. В стерилизованные банки кладем чеснок и горошины перца. Вливаем по столовой ложке растительного масла.

Шаг 5. Плотно укладываем дольки помидор, чередуя их с кольцами лука.

Шаг 6. Заливаем продукты рассолом из кипящей воды, соли и сахара. Ставим заготовки в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Стерилизуем банки 15 минут после закипания воды. Дальше вливаем уксус, закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Помидоры с луком на зиму в банках готовы. Убирайте на хранение!

Консервированные помидоры без стерилизации в 3-х литровых банках

Консервированные помидоры без стерилизации в 3-х литровых банках порадуют вас не только ярким сочным вкусом, но и несложным кулинарным процессом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2,5 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лук репчатый мелкий – 12 шт.

Листья смородины – 6 шт.

Листья вишни – 6 шт.

Зонтик укропа – 1 шт.

Перец черный горошек – 12 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Овощи и зелень промываем. Помидоры прокалываем зубочисткой на месте плодоножек.

Шаг 2. Промываем и стерилизуем трехлитровую банку. На дно выкладываем большую часть промытых листьев, чеснок и зонтики укропа.

Шаг 3. Слоями укладываем сюда помидоры, кусочки перцев и лука.

Шаг 4. Закрываем заготовку оставшимися листьями.

Шаг 5. Заливаем помидоры в банке кипятком. Прикрываем крышкой, укутываем и оставляем прогреваться на 15 минут.

Шаг 6. Сливаем воду в кастрюлю. Кипятим ее с солью, сахаром и уксусом. Вливаем обратно в банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до остывания.

Шаг 7. Консервированные помидоры без стерилизации в 3-х литровых банках готовы. Уносите на хранение!

Как закрыть помидоры с лимонной кислотой на зиму

Как закрыть помидоры с лимонной кислотой на зиму, рассказываем в нашем пошаговом рецепте. Заготовленные таким образом овощи получаются очень нежными и приятными. Если вы не любите вкус уксуса, то обязательно берите на заметку эту кулинарную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На одну 3-х литровую банку:

Помидоры – 1,5 кг.

Вода – 1,5 л.

Укроп – 2 ветки.

Чеснок – 3 зубчика.

Перец чили стручковый – 0,5 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем помидоры и хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. В стерилизованную банку выкладываем зелень, чеснок и кусочки перца чили. Наполняем банку до верха помидорами.

Шаг 3. Заливаем содержимое кипятком и настаиваем 10 минут. Выливаем воду и вливаем новый кипяток, настаиваем 5 минут.

Шаг 4. Дальше готовим маринад. Полтора литра воды кипятим, добавляем к ней соль, сахар и специи. Кипятим еще пару минут.

Шаг 5. Добавляем к помидорам лимонную кислоту.

Шаг 6. Заливаем кипящим маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как закрыть помидоры с лимонной кислотой на зиму. Попробуйте приготовить по простому рецепту.

Заготовка помидоров с морковной ботвой

Заготовка помидоров с морковной ботвой – это простая и любимая многими кулинарная идея. Приготовленные таким способом овощи получаются невероятно сочными, нежными по вкусу и ароматными. Обязательное берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 9 л.

Ингредиенты:

На три 3-х литровые банки:

Помидоры – 6 кг.

Ботва морковная – 12 веток.

Чеснок – по вкусу.

Лист лавровый – 3 шт.

Для маринада:

Вода – 5 л.

Сахар – 20 ст.л.

Соль – 5 ст.л.

Уксус 9% – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем аккуратные помидоры без повреждений. Промываем их под водой.

Шаг 2. Также промываем морковную ботву.

Шаг 3. На дно стерилизованных банок кладем ботву, зубчики чеснока и лавровые листки.

Шаг 4. Выкладываем сюда помидоры, заливаем их кипятком и оставляем на 15-20 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю и кипятим ее с солью, сахаром и уксусом. После вливаем маринад обратно.

Шаг 6. Закрываем банки стерилизованными крышками. Переворачиваем вверх дном, накрываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Заготовка помидоров с морковной ботвой завершена. Уносите угощение на хранение!

Консервированные зеленые помидоры на зиму

Консервированные зеленые помидоры на зиму получаются невероятно сочными и в меру пикантными. Такая закуска отлично дополнит как домашний, так и праздничный стол. Можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры зеленые – 2 кг.

Перец болгарский – 4 шт.

Чеснок – 2 головки.

Перец чили стручковый – 2 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 100 мл.

Зелень – 1 пучок.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем помидоры и разделываем их на части. Складываем в большую миску.

Шаг 2. Болгарский перец очищаем от семян и измельчаем его в блендере вместе с чесноком и перцем чили.

Шаг 3. В перемолотую массу отправляем соль, сахар, растительное масло и столовый уксус.

Шаг 4. Дополняем массу измельченной зеленью и тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Переливаем продукт к помидорам. Аккуратно все перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем заготовку по стерилизованным банкам, закрываем капроновыми крышками. Держим при комнатной температуре сути и после двое суток в холодильнике.

Шаг 7. Консервированные зеленые помидоры на зиму готовы. Храните в прохладном месте.

Помидоры с горчицей в банках на зиму

Помидоры с горчицей в банках на зиму – это аппетитная и насыщенная по вкусу заготовка для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеденному столу вместе с отварным картофелем и с другими горячими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры черри – 500 гр.

Вода – 0,5 л.

Уксус 9% – 50 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Зерна горчицы – 1 ч.л.

Перец черный горошек – 5 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество помидор. Промываем их под водой.

Шаг 2. Каждый плод прокалываем зубочисткой на месте плодоножки.

Шаг 3. Укладываем помидоры в стерилизованные банки.

Шаг 4. Заливаем помидоры крутым кипятком, прикрываем крышкой и даем настояться в течение 10-15 минут.

Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю и кипятим ее с солью, сахаром и уксусом. В банки с помидорами отправляем лавровый лист, горошины перца и зерна горчицы.

Шаг 6. Заливаем помидоры готовым маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и даем полностью остыть.

Шаг 7. Помидоры с горчицей в банках на зиму готовы. Уносите на хранение!

Консервированные помидоры на зиму с базиликом

Консервированные помидоры на зиму с базиликом порадуют вас не только ярким насыщенным вкусом, но и аппетитным ароматом. Такой продукт интересно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте к столу с горячими блюдами или гарнирами.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На 2-литровые банки:

Помидоры – 1,5 кг.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный горошек – 12 шт.

Перец душистый горошек – 8 т.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Базилик – 1 пучок.

Для маринада:

Вода – 1,2 л.

Сахар – 150 гр.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем помидоры. Сразу стерилизуем банки с крышками.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем базилик.

Шаг 3. На дно подготовленных банок кладем специи, очищенный чеснок. Выкладываем и помидоры, чередуя их с базиликом.

Шаг 4. Заливаем заготовки кипятком. Прикрываем крышками и оставляем на 15 минут. Затем эту воду сливаем в кастрюлю.

Шаг 5. Кипятим воду с солью, сахаром и уксусом.

Шаг 6. Готовый маринад вливаем обратно в банки. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до остывания.

Шаг 7. Консервированные помидоры на зиму с базиликом готовы. Убирайте на хранение!

Помидоры с чесноком в снегу

Помидоры с чесноком в снегу – это оригинальный и аппетитный продукт для вашего стола. Угощение можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим обеденным блюдам. Приготовить его совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

Помидоры – 0,6 кг.

Чеснок тертый – 1 ч.л.

Эссенция уксусная 70% – 0,5 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Семена горчицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем банки и крышки, стерилизуем их любым удобным способом.

Шаг 2. Промываем помидоры, прокалываем их на месте плодоножки и плотно укладываем в банки. Сюда же выкладываем горошины душистого перца.

Шаг 3. Заливаем овощи кипятком, прикрываем крышкой и даем настояться около 10 минут.

Шаг 4. Спустя указанное время сливаем воду в сотейник или кастрюлю. Повторно кипятим с солью и сахаром. На помидоры кладем семена горчицы и тертый чеснок.

Шаг 5. Заливаем заготовки кипятком и дополняем уксусом.

Шаг 6. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Помидоры с чесноком в снегу готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.