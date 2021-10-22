Константин Скорупский назначен врио главы Минздрава Крыма

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Врио министра здравоохранения Крыма назначен Константин Скорупский. Соответствующий указ подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения РК «Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Скорупского Константина Викторовича, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым», — сказано в документе.

Константин Скорупский работал главврачом Судакской городской больницы. Депутат местного горсовета.

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