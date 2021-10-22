Константин Скорупский назначен врио главы Минздрава Крыма

Врио министра здравоохранения Крыма назначен Константин Скорупский. Соответствующий указ подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения РК «Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Скорупского Константина Викторовича, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым», — сказано в документе.
Константин Скорупский работал главврачом Судакской городской больницы. Депутат местного горсовета.