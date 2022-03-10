Константинов посоветовал Крыму начинать готовиться к наплыву туристов

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов посоветовал уже сейчас готовиться туристической сфере полуострова к наплыву отдыхающих. Об этом он написал в своих соцсетях.

Открытие Северо-Крымского канала повлияет на сельское хозяйство — эксперт «Санкции, которыми пытаются задушить Россию, не так страшны, как может показаться на первый взгляд. Многие из них в Крыму мы испытываем на себе уже восемь лет. Жить можно. Россия – не Куба и не Северная Корея, с ней такими приемами не справиться», — отметил он.

Спикер крымского парламента высказал мнение, что перед российскими производителями открываются новые перспективы развития, а также добавил, что в Крыму в частности после восстановления работы Северо-Крымского канала открываются значительные перспективы в развитии АПК.