Константинов прокомментировал слухи об отставке Елены Проценко

Председатель парламента РК Владимир Константинов считает, что главе администрации Симферополя Елене Проценко удастся эффективно реализовать планы по благоустройству города. Он призвал горожан дать ей время, передают «РИА Новости (Крым)».

За должность главы администрации Ялты посоревнуются два кандидата «Людям нужно, чтобы город благоустраивался, чтобы люди могли гордиться какой-то частью своего города. Она (Проценко – ред.) об этом прекрасно знает. Мы неоднократно это обсуждали. У нее все должно получиться», – отметил Константинов.

Он также призвал жителей города не верить слухам о скорой отставке Проценко с поста главы администрации Симферополя.