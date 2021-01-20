Константинов считает, что Крым вскоре станет одним их лучших регионов РФ

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов считает, что регион в течение следующего десятилетия войдет в разряд лучших регионов страны, передает Крыминформ.

Константинов напомнил, почему Крым отсоединился от Украины в 2014 году «Четвертое (после крымского референдума 1991 года) десятилетие будет созидательным в реализации нашей крымской мечты. Я уверен, что с пути мы не сойдем и выведем Крым в разряд лучших регионов Российской Федерации, как того заслуживает наша история и заслуживает наш народ», – подчеркнул Константинов.

Напомним, что сегодня, 20 января, отмечается День Республики Крым — 30-летие со дня проведения первого крымского референдума.