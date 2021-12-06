Контрабандисты вывезли из Крыма на Украину краснокнижного дельфина

Крымская компания вывезла из РФ по подложным документам живого дельфина по кличке Нептун на территорию Украины, передает пресс-служба южного таможенного управления.

Стоимость дельфина составляет более 1,2 млн рублей. В тексте добавили, что речь идет о дельфине черноморская афалина, который включен в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

«При декларировании объекта в таможенный орган представлено разрешение СИТЕС. Однако, как выяснили оперативники, данный сертификат был выдан по поддельным документам», — сказано в сообщении.