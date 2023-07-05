Конвертики из лаваша с грибами и сыром

Приготовление сытного завтрака, который понравится даже малышам, может занять всего 15 минут. Если вы решили пожарить утром аппетитные конвертики из лаваша с грибами, больше времени вам и не понадобится.
Процесс приготовления этого блюда действительно очень быстрый и легкий. Вам необходимо лишь слегка обжарить грибочки, а затем завернуть их в лаваш, еще несколько минут на сковороде — и румяные треугольнички можно подавать к столу.
Как приготовить конвертики из лаваша с грибами
Вы можете сделать начинку как с твердым сыром, так и с плавленым. Выбрав второй вариант, помните об одном нюансе. Чтобы плавленый сыр было легче натереть на терке, перед этим его стоит отправить на 15–20 минут в морозильную камеру.
Ингредиенты
Лаваш2 шт. Шампиньоны500 г Лук1 шт. Твердый сыр200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сметана2 ст. л. Укроп0,5 пуч. Чеснок1 зуб. Яйцо2 шт. Молоко4 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Нарезаем грибы небольшим кубиком. Очищаем репчатый лук. Мелко его режем. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством масла шампиньоны и лук до золотистости. Добавляем соль и черный перец. Даем остыть.Промываем укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Натираем на крупной терке твердый сыр.
В глубокой емкости соединяем остывшие грибы со сметаной. Добавляем измельченные укроп и чеснок. Добавляем натертый сыр, соль и перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности.Лаваш нарезаем на длинные полоски, на край каждой из них выкладываем грибную начинку. Сворачиваем лаваш в виде треугольника. Затем прячем края полосок внутрь конвертиков.
Готовим кляр. В миске вбиваем яйца. Добавляем молоко и немного соли. Тщательно взбиваем всё венчиком.
Каждый треугольник с начинкой обмакиваем в кляре, затем выкладываем на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем конвертики с каждой стороны до румяности. Готово!
Такое ароматное блюдо с грибами и сыром исчезнет со стола уже через несколько минут, при этом все члены семьи останутся сытыми и довольными. А с какой начинкой вам нравится готовить лаваш?