Конвертики из лаваша с грибами и сыром

Приготовление сытного завтрака, который понравится даже малышам, может занять всего 15 минут. Если вы решили пожарить утром аппетитные конвертики из лаваша с грибами, больше времени вам и не понадобится.

Процесс приготовления этого блюда действительно очень быстрый и легкий. Вам необходимо лишь слегка обжарить грибочки, а затем завернуть их в лаваш, еще несколько минут на сковороде — и румяные треугольнички можно подавать к столу.

Как приготовить конвертики из лаваша с грибами

Вы можете сделать начинку как с твердым сыром, так и с плавленым. Выбрав второй вариант, помните об одном нюансе. Чтобы плавленый сыр было легче натереть на терке, перед этим его стоит отправить на 15–20 минут в морозильную камеру.

Ингредиенты

Лаваш2 шт. Шампиньоны500 г Лук1 шт. Твердый сыр200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сметана2 ст. л. Укроп0,5 пуч. Чеснок1 зуб. Яйцо2 шт. Молоко4 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Нарезаем грибы небольшим кубиком. Очищаем репчатый лук. Мелко его режем. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством масла шампиньоны и лук до золотистости. Добавляем соль и черный перец. Даем остыть.Промываем укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Натираем на крупной терке твердый сыр. В глубокой емкости соединяем остывшие грибы со сметаной. Добавляем измельченные укроп и чеснок. Добавляем натертый сыр, соль и перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности.Лаваш нарезаем на длинные полоски, на край каждой из них выкладываем грибную начинку. Сворачиваем лаваш в виде треугольника. Затем прячем края полосок внутрь конвертиков. Готовим кляр. В миске вбиваем яйца. Добавляем молоко и немного соли. Тщательно взбиваем всё венчиком. Каждый треугольник с начинкой обмакиваем в кляре, затем выкладываем на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем конвертики с каждой стороны до румяности. Готово!

Такое ароматное блюдо с грибами и сыром исчезнет со стола уже через несколько минут, при этом все члены семьи останутся сытыми и довольными. А с какой начинкой вам нравится готовить лаваш?