Описание приготовления:

"Конвертики" со шпротами можно готовить из любого слоеного теста, но на дрожжевом они получаются более нежные. Шпроты выбирайте крупные, плотные, тогда они не будут вываливаться, когда будете их есть. Зеленый лук можно заменить на полукольца репчатого или красного лука.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тесто / Слоеное тесто / Шпроты

Блюдо: Выпечка / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Шпроты в масле 1/2 Банки

Тесто слоеное дрожжевое 250 Грамм

Яйцo 1 Штука (для смазки)

Яйцо вкрутую 2 Штуки

Лук зеленый По вкусу

Мука 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

235 ккал

Калорийность

7 г

Белки

14 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Конвертики" со шпротами из слоеного теста»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "конвертиков" со шпротами из слоеного теста. Зеленый лук сполосните, шпроты откройте и слейте масло, яйца отварите вкрутую и остудите.

Рабочую поверхность стола посыпьте мукой и немного раскатайте слоеное тесто. Разрежьте его на квадратики, у меня получилось 10 штук.

На каждый квадратик теста выложите по одной рыбке по диагонали.

Яйца очистите и разрежьте на пять долек вдоль. Выложите по одной дольке на каждую рыбку и дополните зеленым луком.

Соедините противоположные углы и хорошо их защипните. Выложите "конвертики" на противень застеленный пергаментом и смажьте верх яйцом.

Противень поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки.

Приятного аппетита!