Конъюнктурный анализ — методика №421

Когда вступила в действие Методика Минстоя РФ №421/пр от 04.08.2020 года, у сметчиков появилась серьезная головная боль – проведение конъюнктурного анализа. В ней строго прописан алгоритм действий (п. 13-24).

Данная тема болезненна для сметчиков, т.к. Это требует большого количества личных усилий. Причем, как механических (создание сводной таблицы), так и, до какой-то степени, моральных — обзвон десятков подрядчиков с целью истребовать у них счета с печатями и подписями. Сметные программы, к сожалению, не выводят форму конъюнктурного анализа из своего интерфейса.

Смысл в том, что подобную информацию просто так не получишь, например, на сайте Минстроя РФ (Minstroyrf.gov.ru)

Потмоу что, по сути, полностью автоматизировать данный процесс нельзя. В любом случае надо делать что-то вручную (вставлять реквизиты подрядчиков, делать таблицы ТКП, РКЦ и тд). Поэтому, сотрудники сметного отдела, по возможности, стараются не применять в сметах материалы и оборудование в ТЦ, чтобы не « попадать» на Конъюнктурный анализ цен по методике №421.

Форма Конъюнктурного анализа по приказу Минстроя №421 для ПК «Гранд смета»

Зная об этой трудности, мы разработали выходную форму Конъюнктурного анализа цен по методике №421 с макросом обработки данных. Данная форма очень облегчает жизнь сметчика.

Процедура проведения Конъюнктурного анализа по приказу Минстроя №421 с помощью этой автоматизированной разработки проводится в несколько этапов.

Заполнение данных поставщиков в файле выходной формы (по шаблону) Вывод данных из ПК Гранд Обработка данных макросом

Макрос, в свою очередь, обрабатывает данные так же в 2 захода:

Формирует общую таблицу Конъюнктурного анализа (методика №421) (КА) по приложению, рекомендованному Приказом Минстроя (Методика Минстроя 421/пр от 04.08.20 г) Формирует ТКП от 3-х разных поставщиков

В результате будет выведен файл формата ПДФ с разбивкой по страницам. В нем будет и сводная таблица Конъюнктурного анализа по методике №421 (КА) и все уникальные ТКП поставщиков (главных и альтернативных).

При желании, перед публикацией в ПДФ формат, вы можете удалить ненужные листы (реквизиты — лист 2, и пустой шаблон — лист 3), чтобы они не выводились на печать. Конъюнктурный анализ полностью выведен и готов для предоставления в нужные места.

В нашей статье Проведение Конъюнктурного анализа по приказу Минстроя №421 вы можете посмотреть подробную инструкцию в текстовом и видео формате по работе данной формы с макросом.