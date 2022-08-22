Конъюнктурный анализ — методика №421
Когда вступила в действие Методика Минстоя РФ №421/пр от 04.08.2020 года, у сметчиков появилась серьезная головная боль – проведение конъюнктурного анализа. В ней строго прописан алгоритм действий (п. 13-24).
Данная тема болезненна для сметчиков, т.к. Это требует большого количества личных усилий. Причем, как механических (создание сводной таблицы), так и, до какой-то степени, моральных — обзвон десятков подрядчиков с целью истребовать у них счета с печатями и подписями. Сметные программы, к сожалению, не выводят форму конъюнктурного анализа из своего интерфейса.
Смысл в том, что подобную информацию просто так не получишь, например, на сайте Минстроя РФ (Minstroyrf.gov.ru)
Потмоу что, по сути, полностью автоматизировать данный процесс нельзя. В любом случае надо делать что-то вручную (вставлять реквизиты подрядчиков, делать таблицы ТКП, РКЦ и тд). Поэтому, сотрудники сметного отдела, по возможности, стараются не применять в сметах материалы и оборудование в ТЦ, чтобы не « попадать» на Конъюнктурный анализ цен по методике №421.
Форма Конъюнктурного анализа по приказу Минстроя №421 для ПК «Гранд смета»
Зная об этой трудности, мы разработали выходную форму Конъюнктурного анализа цен по методике №421 с макросом обработки данных. Данная форма очень облегчает жизнь сметчика.
Процедура проведения Конъюнктурного анализа по приказу Минстроя №421 с помощью этой автоматизированной разработки проводится в несколько этапов.
- Заполнение данных поставщиков в файле выходной формы (по шаблону)
- Вывод данных из ПК Гранд
- Обработка данных макросом
Макрос, в свою очередь, обрабатывает данные так же в 2 захода:
- Формирует общую таблицу Конъюнктурного анализа (методика №421) (КА) по приложению, рекомендованному Приказом Минстроя (Методика Минстроя 421/пр от 04.08.20 г)
- Формирует ТКП от 3-х разных поставщиков
В результате будет выведен файл формата ПДФ с разбивкой по страницам. В нем будет и сводная таблица Конъюнктурного анализа по методике №421 (КА) и все уникальные ТКП поставщиков (главных и альтернативных).
При желании, перед публикацией в ПДФ формат, вы можете удалить ненужные листы (реквизиты — лист 2, и пустой шаблон — лист 3), чтобы они не выводились на печать. Конъюнктурный анализ полностью выведен и готов для предоставления в нужные места.
В нашей статье Проведение Конъюнктурного анализа по приказу Минстроя №421 вы можете посмотреть подробную инструкцию в текстовом и видео формате по работе данной формы с макросом.