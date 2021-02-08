Координатно-пробивные работы. Перфорация листа

Принцип работы пресса

Координатно-пробивочный пресс позволяет получить любые заготовки и готовые изделия, которые можно выполнить из металлического листа, включая изготовление конусов, строительных профилей, Z профиль, изделий с рельефом, бортиками, перфорацией, зенкованными отверстиями, маркировкой, нестандартные корпусы. Станок воздействует на лист металла давлением при помощи матрицы с пуансоном.

Принцип смены рабочей головки — револьверный, то есть, КПП может вырубать изделия, отверстия и заготовки нескольких типоформ одновременно. Замена рабочего инструмента или штампа занимает меньше минуты. Кроме того, координатно-пробивочный пресс может выполнять отбортовку и вытяжку, формировать ребра жесткости, производить одновременно несколько операций — например, вырубать и одновременно формовать изделие. Поскольку станок снабжен ЧПУ, все операции выполняются с максимальной точностью, без отклонений от типоразмеров, с оптимальной раскладкой деталей на листе. В результате можно делать достаточно сложные нестандартные металлоконструкции, собирая их из деталей, имеющих одинаковое качество и размеры.

Есть виды работ, которые невозможно выполнить без использования координатно-пробивочного пресса. Например, сверхпопулярное в последнее время оформление магазинов, выставочных и офисных помещений при помощи металлических перфорированных листов. В данном случае появление КПП произвело переворот в коммерческом дизайне, поскольку раньше использование конструкций из листового металла было нецелесообразным из-за их большого веса. Координатная перфорация металла позволяет существенно снизить массу металлических конструкций без потери прочности.

В результате заказчики получили в свое распоряжение относительно недорогой, эффектный и практически вечный материал. Их перфорированного листа изготавливают перегородки, навесные фасады, подвесные потолки и бесчисленное количество модификаций торгового оборудования. Прелесть координатно-пробивочного пресса в том, что он не ограничивает фантазию дизайнера ничем, кроме толщины и размера металлического листа. Это особенно важно в дизайне рекламных и выставочных конструкций, которые теперь могут иметь какую угодно сложную форму, полностью сохраняя функционал, легкость монтажа (за счет идеальной точности монтажных отверстий) и демонтажа. Максимальная толщина листа, который может быть обработан КПП, как правило, составляет 6-6,5 мм, чего более чем достаточно для изготовления рекламных и торговых стоек под повышенную нагрузку.