Корабли Черноморского флота приняли участие в церемонии открытия учений в Пакистане

Российская делегация, прибывшая в порт города Карачи по приглашению Исламской Республики Пакистан, приняла участие в торжественной церемонии открытия международных учений «Аман-2021». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России. По сообщениям ведомства, в ходе церемонии к участникам учений с приветственным словом обратился командующий флотом Пакистана контр-адмирал Навид Аршаф.

Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксира «СБ-739» прибыли в Карачи днём ранее, 11 февраля. В отечественном оборонном ведомстве сообщают, что учения поделены на два этапа. С 12 по 14 февраля в ходе берегового этапа участники обсудят порядок взаимодействия, а также вопросы организации связи. Морская часть манёвров запланирована на понедельник-вторник. Также сообщается, что в учениях «Аман-2021», помимо России и Пакистана будут задействованы корабли ещё пяти стран, а за проведением тренировок будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.