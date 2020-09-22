Корабли и авиация Черноморского флота уничтожили отряд «вражеских» кораблей

Корабли и авиация Черноморского флота уничтожили отряд кораблей условного противника ракетным ударом. Стрельбы прошли в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ – 2020», сообщает пресс-служба флота.

Отряд боевых кораблей противника был уничтожен в 2 этапа. Сначала ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» нанесли удар по сложной мишени, имитирующей условного врага. Противокорабельные ракеты «Москит» были пущены одновременно и успешно поразили цель. На втором этапе в «бой» вступила авиация: 2 фронтовых бомбардировщика Су-24М и 2 истребителя Су-30СМ нанесли точный удар крылатыми ракетами. Моряки и летчики показали высокий уровень профессионализма, выполняя совместные задачи с соблюдением необходимых мер безопасности, отмечают в пресс-службе Черноморского флота.