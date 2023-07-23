Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить корейский картофельный салат. Картофель выбирайте крахмальных сортов и хорошо его разварите до мягкости. Дополнительно в такой салат можно добавить изюм или сушеную клюкву, мелко порезанное сладкое яблоко и репчатый лук (можно красный). Майонез можно заменить на сметану или несладкий йогурт, а тофу заменить на яйцо. У салата нежная, кремовая консистенция благодаря картофелю, а морковь и огурец добавляют свежести и сочности.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 3 Штуки (среднего размера)
- Огурец 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Тофу 100 Грамм
- Кинза (веточка) 2-3 Штук
- Майонез 2-3 Ст. ложек
- Сок лимонный 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сахар 1-2 Щепоток
Количество порций 2
Калорийность
94 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Корейский картофельный салат»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель помойте, очистите и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости. После разомните вилковое в пюре.
Огурец нарежьте тонкими ломтики, подсолите и оставьте на 5-10 минут. Отожмите огурец от жидкости, которую он выделил.
Морковь очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Тофу нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в миску огурец.
Добавьте размятый картофель.
Добавьте мелко порубленную кинзу, заправьте салат майонезом и лимонным соком. Посолите и поперчите, приправьте сахаром по вкусу. Все перемешайте.
Корейский картофельный салат готов, приятного вам аппетита!