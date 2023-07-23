Корейский картофельный салат

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить корейский картофельный салат. Картофель выбирайте крахмальных сортов и хорошо его разварите до мягкости. Дополнительно в такой салат можно добавить изюм или сушеную клюкву, мелко порезанное сладкое яблоко и репчатый лук (можно красный). Майонез можно заменить на сметану или несладкий йогурт, а тофу заменить на яйцо. У салата нежная, кремовая консистенция благодаря картофелю, а морковь и огурец добавляют свежести и сочности.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 3 Штуки (среднего размера)
  • Огурец 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Тофу 100 Грамм
  • Кинза (веточка) 2-3 Штук
  • Майонез 2-3 Ст. ложек
  • Сок лимонный 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Сахар 1-2 Щепоток

Количество порций 2

Калорийность

94 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Корейский картофельный салат»

Корейский картофельный салат

Подготовьте все ингредиенты.

Корейский картофельный салат

Картофель помойте, очистите и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости. После разомните вилковое в пюре.

Корейский картофельный салат

Огурец нарежьте тонкими ломтики, подсолите и оставьте на 5-10 минут. Отожмите огурец от жидкости, которую он выделил.

Корейский картофельный салат

Морковь очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Тофу нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в миску огурец.

Корейский картофельный салат

Добавьте размятый картофель.

Корейский картофельный салат

Добавьте мелко порубленную кинзу, заправьте салат майонезом и лимонным соком. Посолите и поперчите, приправьте сахаром по вкусу. Все перемешайте.

Корейский картофельный салат

Корейский картофельный салат готов, приятного вам аппетита!

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