Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить корейский салат с грибами. Подавать такой салат можно сразу, а можно убрать в холодильник на пару часов, чтобы он промариновался. Из зелени также можно добавить кинзу. Вешенки можно заменить на шиитаке. Благодаря оригинальной заправке, вкус салата получается очень сочным, пряным и остреньким.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Грибы
Блюдо: Салаты
География кухни: Корейская / Азиатская
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вешенки 300 Грамм
- Перец Чили (красный) 1 Штука
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Лук зеленый 5 Грамм
- Имбирь корень 5 Грамм
- Соус устричный 10 Миллилитров
- Соус соевый 30 Миллилитров
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Кунжутное масло 1 Чайная ложка
- Приправа "5 специй" 1/4 Чайных ложки
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
120 ккал
Калорийность
3 г
Белки
9 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Корейский салат с грибами»
Подготовьте все ингредиенты.
Вешенки разделите руками на длинные широкие полоски.
Опустите в кипящую воду и отварите 3 минуты. Затем откиньте на сито и отожмите от лишней влаги.
Измельчите чеснок, корень имбиря и перец чили. Добавьте порезанную белую часть зеленого лука.
Подогрейте растительное масло и полейте горячим на подготовленные ингредиенты.
Добавьте сахар, соевый соус, устричный соус, кунжутное масло, приправу 5 специй и соль по вкусу. Все перемешайте.
Мелко порубите зеленую часть лука. Соедините зелень, заправку и вишенки. Все перемешайте.
Корейский салат с грибами готов, приятного вам аппетита!