Корейский салат с грибами

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить корейский салат с грибами. Подавать такой салат можно сразу, а можно убрать в холодильник на пару часов, чтобы он промариновался. Из зелени также можно добавить кинзу. Вешенки можно заменить на шиитаке. Благодаря оригинальной заправке, вкус салата получается очень сочным, пряным и остреньким.

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Грибы
Блюдо: Салаты
География кухни: Корейская / Азиатская
Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вешенки 300 Грамм
  • Перец Чили (красный) 1 Штука
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Лук зеленый 5 Грамм
  • Имбирь корень 5 Грамм
  • Соус устричный 10 Миллилитров
  • Соус соевый 30 Миллилитров
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Кунжутное масло 1 Чайная ложка
  • Приправа "5 специй" 1/4 Чайных ложки
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

120 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Корейский салат с грибами»

Корейский салат с грибами

Подготовьте все ингредиенты.

Корейский салат с грибами

Вешенки разделите руками на длинные широкие полоски.

Корейский салат с грибами

Опустите в кипящую воду и отварите 3 минуты. Затем откиньте на сито и отожмите от лишней влаги.

Корейский салат с грибами

Измельчите чеснок, корень имбиря и перец чили. Добавьте порезанную белую часть зеленого лука.

Корейский салат с грибами

Подогрейте растительное масло и полейте горячим на подготовленные ингредиенты.

Корейский салат с грибами

Добавьте сахар, соевый соус, устричный соус, кунжутное масло, приправу 5 специй и соль по вкусу. Все перемешайте.

Корейский салат с грибами

Мелко порубите зеленую часть лука. Соедините зелень, заправку и вишенки. Все перемешайте.

Корейский салат с грибами

Корейский салат с грибами готов, приятного вам аппетита!

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