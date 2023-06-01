Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить корейский салат с грибами. Подавать такой салат можно сразу, а можно убрать в холодильник на пару часов, чтобы он промариновался. Из зелени также можно добавить кинзу. Вешенки можно заменить на шиитаке. Благодаря оригинальной заправке, вкус салата получается очень сочным, пряным и остреньким.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Грибы

Блюдо: Салаты

География кухни: Корейская / Азиатская

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вешенки 300 Грамм

Перец Чили (красный) 1 Штука

Чеснок 2-3 Зубчиков

Лук зеленый 5 Грамм

Имбирь корень 5 Грамм

Соус устричный 10 Миллилитров

Соус соевый 30 Миллилитров

Масло растительное 30 Миллилитров

Кунжутное масло 1 Чайная ложка

Приправа "5 специй" 1/4 Чайных ложки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

120 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Корейский салат с грибами»

Подготовьте все ингредиенты.

Вешенки разделите руками на длинные широкие полоски.

Опустите в кипящую воду и отварите 3 минуты. Затем откиньте на сито и отожмите от лишней влаги.

Измельчите чеснок, корень имбиря и перец чили. Добавьте порезанную белую часть зеленого лука.

Подогрейте растительное масло и полейте горячим на подготовленные ингредиенты.

Добавьте сахар, соевый соус, устричный соус, кунжутное масло, приправу 5 специй и соль по вкусу. Все перемешайте.

Мелко порубите зеленую часть лука. Соедините зелень, заправку и вишенки. Все перемешайте.

Корейский салат с грибами готов, приятного вам аппетита!