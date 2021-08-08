Коробки для цветов и флористики

Идеи оригинального подарка на 8 марта

Большинство дам уже давно встречает свой законный праздник без особого энтузиазма. Это связано во многом с тем, что представители мужского пола перестали проявлять изобретательность и креативность. Девушки и женщины привыкли довольствоваться флаконом духов в обрамлении коробки шоколадных конфет и букета цветов. Несмотря на традиционные представления, отнюдь не все женщины любят красные розы и «Chanel №5». Как удивить и приятно обрадовать подругу, жену, мать?..

По форме коробки для цветов предлагает «Упаковкин» на сайте https://ypakovkin.com/market/korobki-dlya-cvetov-i-floristiki/ такие варианты:

круглая;

цилиндрическая;

квадратная;

трапециевидная;

в форме корзины и другие.

Надежная упаковка для квартирного переезда

Еще одним незаменимым вариантом упаковки при переездах являются коробки из гофрированного картона, чьи стенки не только достаточно прочные, но и способны смягчить удар. Такая тара является идеальной для перевозки небольших вещей – одежды и обуви, книг и детских игрушек, компьютеров и оргтехники. Гофрированный картон мало весит, обладает неплохой жесткостью, поглощает удары, без проблем утилизируется. Вот почему выполненные из него коробки активно используются в торговой и складской деятельности.

Разумеется, чтобы во время переезда вещи не потерялись, все коробки должны быть хорошо закрыты. Верными помощниками здесь являются длинные полоски скотча, пластыря, изоляционной ленты. Чащей всего используется скотч, отличающийся повышенной способностью к прилипанию. Он прочно приклеивается практически к любому материалу, от бумаги до линолеума, создавая долговечное и надежное соединение. К тому же, малярный скотч является превосходным защитным материалом, когда необходимо предохранить от случайных царапин боковые поверхности мебели, легко снимающимся и не оставляющим следов.

Во-первых, задумайтесь не о своих предпочтениях, а о вкусах той, которую будете одаривать. Она когда-то упоминала о том, что вообще любит цветы? Представьте себе, далеко не все представительницы прекрасного пола в восторге от такого подарка. Многие даже стали воспринимать букеты с обидой, подозревая, что у любимых мужчин проблемы с фантазией. Не стесняйтесь спросить ее подруг, если не знаете сами. Может, вы встречаетесь всего пару месяцев или, напротив, давно вместе. С годами вы и забыли о том, что когда-то приводило вашу половину в восторг. Может, это вовсе не розы, а жевательный мармелад? Хотя, даже из цветов можно сделать оригинальный подарок, если подарить, например, игрушки из живых цветов.

Во-вторых, смелость и уверенность в себе всегда помогали мужчинам завоевывать женские сердца. Вопреки тому, что сердце de facto уже и так принадлежит вам, проявите себя еще раз. Если вы умеете играть на музыкальном инструменте, сыграйте для нее! Спев серенаду под ее окном, вы тронете свою женщину до глубины души. А уж если проснувшись, она найдет на соседней подушке открытку со стихами вашего сочинения, то запомнит это надолго.

В-третьих, этот день принадлежит женщинам. Сделайте своей возлюбленной или матери приятно, взяв на себя домашние заботы. Приготовьте вкусный ужин, удивив ее своими кулинарными талантами, украсьте дом, создайте атмосферу праздника. Лучшей наградой для вас станут искренний восторг и благодарность, сияющие в глазах дорогой вам женщины.