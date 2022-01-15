«Королева России-Крым 2022». Финал праздника красоты пройдёт в Севастополе

Впервые в Крыму пройдёт отборочный этап Национального конкурса красоты «Королева России-Крым 2022». Грандиозный финал Регионального конкурса состоится 21 января в Севастополе, в Драматическом театре Черноморского флота имени Б. А. Лавренева.

«Наши конкурсантки представляют фактически всё регионы России. Мы за то что бы показать разные национальности и народности проживающие на территории нашей страны!», — прокомментировала региональный организатор конкурса Юлия Кононенко.

По её словам, на финале конкурса, который пройдёт по классическим канонам конкурсов красоты, будут выбраны победительницы в категориях «Мисс» и «Миссис», а так же «Маленькая и Юная Королева России-Крым».