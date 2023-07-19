Описание приготовления:

"Королевская ватрушка" — пирог, который получается у всех. Его не нужно раскатывать, тесто делается быстро и очень просто. А в данном случае персики придают выпечке аромат и фруктовую нотку вкуса.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Персик Блюдо: Выпечка / Ватрушки

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочнoe 150 Грамм

Мука пшеничная 270 Грамм

Сахар 150 Грамм (100 грамм — в тесто, 50 грамм — в начинку)

Разрыхлитель для теста 1 Чайная ложка

Творог 300 Грамм

Яйцo 1 Штука

Персик 2 Штуки

Количество порций 10

Калорийность

197 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Королевская ватрушка с персиками»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога "Королевская ватрушка" с персиками.

В миску разбейте яйцо, выложите творог и добавьте сахар.

Яйцо, творог и сахар взбейте блендером до консистенции однородной, кремовой массы. Творожная начинка для пирога готова.

В миску насыпьте муку, сахар и разрыхлитель.

Натрите на терке твердое сливочное масло.

Перемешайте муку, сахар, разрыхлитель и масло до консистенции крошки.

Чуть больше половины крошки выложите в форму для выпечки.

На крошке распределите творожную начинку.

На творожный слой и выложите дольки персиков.

Накройте начинку остальной крошкой.

Выпекайте пирог в духовке при температуре 175-180 градусов 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.

"Королевская ватрушка" с персиками готова. Дайте пирогу остыть, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.