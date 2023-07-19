Описание приготовления:
"Королевская ватрушка" — пирог, который получается у всех. Его не нужно раскатывать, тесто делается быстро и очень просто. А в данном случае персики придают выпечке аромат и фруктовую нотку вкуса.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Персик Блюдо: Выпечка / Ватрушки
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочнoe 150 Грамм
- Мука пшеничная 270 Грамм
- Сахар 150 Грамм (100 грамм — в тесто, 50 грамм — в начинку)
- Разрыхлитель для теста 1 Чайная ложка
- Творог 300 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Персик 2 Штуки
Количество порций 10
Калорийность
197 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Королевская ватрушка с персиками»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога "Королевская ватрушка" с персиками.
В миску разбейте яйцо, выложите творог и добавьте сахар.
Яйцо, творог и сахар взбейте блендером до консистенции однородной, кремовой массы. Творожная начинка для пирога готова.
В миску насыпьте муку, сахар и разрыхлитель.
Натрите на терке твердое сливочное масло.
Перемешайте муку, сахар, разрыхлитель и масло до консистенции крошки.
Чуть больше половины крошки выложите в форму для выпечки.
На крошке распределите творожную начинку.
На творожный слой и выложите дольки персиков.
Накройте начинку остальной крошкой.
Выпекайте пирог в духовке при температуре 175-180 градусов 45-50 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
"Королевская ватрушка" с персиками готова. Дайте пирогу остыть, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.