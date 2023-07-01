Описание приготовления:

Креветки на мангале получаются яркими, глянцевыми, с легким ароматом дыма. Удалять кишку по спинке нужно обязательно, для этого аккуратно ножницами разрежьте по спинке и удалите ее. Перед маринованием креветки можно наколоть в нескольких местах.

Назначение: На природу

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Креветки королевские сырые 300 Грамм

Соевый соус 50 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Мед 1 Ст. ложка

Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки

Имбирь 1 Штука (5 см.)

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

100 ккал

Калорийность

14 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Королевские креветки на мангале»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления королевских креветок на мангале.

В миску налейте соевый соус, растительное масло, мед, добавьте тертый имбирь и чеснок. Все перемешайте, залейте королевские креветки, перемешайте и оставьте мариноваться на 30-60 минут.

В мангале разожгите угли и дайте им прогореть до седых углей. Креветки разложите на решетке для мангала.

Готовьте креветки с каждой стороны по 3-4 минуты, креветки должны стать красными. Снимите решетку с огня, переложите на тарелку и подавайте.

Приятного аппетита и отдыха!