Описание приготовления:
Креветки на мангале получаются яркими, глянцевыми, с легким ароматом дыма. Удалять кишку по спинке нужно обязательно, для этого аккуратно ножницами разрежьте по спинке и удалите ее. Перед маринованием креветки можно наколоть в нескольких местах.
Назначение: На природу
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки
Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Креветки королевские сырые 300 Грамм
- Соевый соус 50 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Мед 1 Ст. ложка
- Масло растительное для жарки 2 Ст. ложки
- Имбирь 1 Штука (5 см.)
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
100 ккал
Калорийность
14 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Королевские креветки на мангале»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления королевских креветок на мангале.
В миску налейте соевый соус, растительное масло, мед, добавьте тертый имбирь и чеснок. Все перемешайте, залейте королевские креветки, перемешайте и оставьте мариноваться на 30-60 минут.
В мангале разожгите угли и дайте им прогореть до седых углей. Креветки разложите на решетке для мангала.
Готовьте креветки с каждой стороны по 3-4 минуты, креветки должны стать красными. Снимите решетку с огня, переложите на тарелку и подавайте.
Приятного аппетита и отдыха!