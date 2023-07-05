Рецепты Королевский рецепт – фаршированные цветы цукини к праздничному столу По Admin - 5 июля, 2023 0 59 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ищете что-нибудь необычное, но очень вкусное к праздничному столу? Попробуйте популярную европейскую закуску из цветов цукини, которую можно с легкостью приобрести на нашем рынке. Фаршированные цветы цукини или тыквы – отличный вариант для закуски или к основному блюду. Их часто готовят в Италии: фаршируют творожными начинками, или добавляют в пиццу. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям В Украине готовить цветы цукини или тыквы не так часто готовят, но постепенно этот продукт приживается на наших столах. Рецепт запеченных цветов цукини с творожной начинкой Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 25 – 30 штук цветов цукини; – 350 граммов реки; – 250 грамм листьев шпината; – 50 граммов лука; – 25 граммов сливочного масла; – мускатный орех; – соль; – черный молотый перец; – молотые сухари; – тертый пармезан; – масло. Приготовление: Нарезаем мелко лук и жарим его на сливочном масле до начала зарумянивания. Добавляем листья шпината и обжариваем их до тех пор, пока они перестанут выпускать воду. Добавляем соль, перец, мускатный орешек и охлаждаем. Смешиваем с рикоттой, можно добавить немного пармезана для более насыщенного вкуса. Цветы тыквы или цукини моем и зачищаем от маленьких зеленых листочков и удаляем пестики с тычинками. С помощью кондитерского шарика фаршируем цветы, слегка заворачивая кончики лепестков. Выкладываем на противень, посыпаем вкусными сухарями, пармезаном и поливаем оливковым маслом. Запекаем в духовке под верхним грилем при температуре 220 градусов буквально минут 6 – 7 минут, пока не начнут румяниться. Фарш можно брать любой: белый рыбный мусс, рататуй и козий творог. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить курочку из брокколи в китайском стиле. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Желейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаДомашний глазированный сырок – готовим для деток и не толькоЗвезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокДревнее блюдо, о котором все забыли: как приготовить гуцульскую росовницуРецепт: Тыквенный кекс — Полезный шоколадный кекс с тыквой на злаковом йогурте.