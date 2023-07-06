Королевский вкус: рецепт салата «Принц» с говядиной и орехами

Перед подачей салат лучше подержать несколько часов в холодильнике.
Продолжая тему вкусных и питательных салатов, не можем обойти вниманием рецепт из блога «Рецепты каждый день», где рассказывается, как приготовить салат «Принц», в составе которого есть говядина, соленые огурцы и орехи, что на выходе дает потрясающе интересный вкус. Рекомендуем готовить его не только к приходу гостей, но и для того, чтобы порадовать себя и близких.
Салат «Принц»
Ингредиенты:
- говядина – 500 гр;
- яйца – 4 шт;
- огурцы соленые – 6 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- ядра грецких орехов – 1 стакан;
- майонез – 200 гр.
Способ приготовления:
Говядину отварить в подсоленной воде. Готовое мясо разобрать на волокна.
Огурцы натереть на крупной терке, а чеснок мелко порубить ножом или пропустить через пресс, перемешать его с огурцами. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Грецкие орехи порубить и обжарить на сухой сковороде в течение нескольких минут.
Далее необходимо собрать салат послойно. В блюдо первым слоем выложить мясо, смазав его сверху майонезом, затем – огурцы с чесноком, снова смазав майонезом, далее – вареные яйца. Их сверху тоже смазать майонезом, а затем посыпать орехами.
Чтобы салат лучше пропитался, нужно поставить его в холодильник.
Ранее Фокус писал, как приготовить простой и недорогой салат с зеленым горошком и шампиньонами.