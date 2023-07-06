Королевский вкус: рецепт салата «Принц» с говядиной и орехами

Перед подачей салат лучше подержать несколько часов в холодильнике.

Продолжая тему вкусных и питательных салатов, не можем обойти вниманием рецепт из блога «Рецепты каждый день», где рассказывается, как приготовить салат «Принц», в составе которого есть говядина, соленые огурцы и орехи, что на выходе дает потрясающе интересный вкус. Рекомендуем готовить его не только к приходу гостей, но и для того, чтобы порадовать себя и близких.

Салат «Принц»

Ингредиенты:

говядина – 500 гр;

яйца – 4 шт;

огурцы соленые – 6 шт;

чеснок – 3 зубчика;

ядра грецких орехов – 1 стакан;

майонез – 200 гр.

Способ приготовления:

Говядину отварить в подсоленной воде. Готовое мясо разобрать на волокна.

Огурцы натереть на крупной терке, а чеснок мелко порубить ножом или пропустить через пресс, перемешать его с огурцами. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Грецкие орехи порубить и обжарить на сухой сковороде в течение нескольких минут.

Далее необходимо собрать салат послойно. В блюдо первым слоем выложить мясо, смазав его сверху майонезом, затем – огурцы с чесноком, снова смазав майонезом, далее – вареные яйца. Их сверху тоже смазать майонезом, а затем посыпать орехами.

Чтобы салат лучше пропитался, нужно поставить его в холодильник.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой и недорогой салат с зеленым горошком и шампиньонами.