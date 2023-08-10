Королевский рецепт. Вкусная и сочная рыба на сковороде: добавку просили все, кто пробовал

В рационе человека важно держать баланс между рыбными и мясными изделиями. Нельзя употреблять, например, только свинину или говядину. Рыба важна для организма, так как она является источником кальция, омега-3 кислот и прочих полезных веществ. К сожалению, получить полезные компоненты в должном объеме, не питаясь рыбой, не получится.
Поэтому стоит внимательно присмотреться к рецептам приготовления рыбы. Необязательно всегда есть дорогие виды, по типу форели и минтая. Рекомендуем обратить внимание на недорогие виды рыбы.
Ингредиенты для тушеной рыбы:
- рыба — кг;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.;
- перец сладкий — шт.;
- помидор — 3 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- специи для морепродуктов — щепотка;
- укроп — 3 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- растительное масло — 50 мл.
Приготовление тушеной рыбы:
Нарезаем полукольцами репчатый лук, режем тонкими брусочками морковь, небольшими кусочками болгарский перец и помидоры.
В сковороду с растительным маслом выкладываем лук, обжариваем 1,5 минуты.
К луку выкладываем морковь, также обжариваем 1,5 минуты. К овощам добавляем сладкий перец и помидоры, солим и обжариваем 3 минуты.
В это время удаляем у рыбы плавники, кожу, кости и внутренности, нарезаем на небольшие кусочки. Солим рыбу с обеих сторон и посыпаем специями для морепродуктов.
Выкладываем рыбу на подушку из овощей, накрываем крышкой.
Тушим рыбу в течение 15 минут на среднем огне. После тушения поливаем каждый кусок лимонным соком, посыпаем укропом.
К данной тушеной рыбе на гарнир отлично подходит рис или картофель. Блюдо получается ароматным, нежным и сочным.