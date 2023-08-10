Королевский рецепт. Вкусная и сочная рыба на сковороде: добавку просили все, кто пробовал

В рационе человека важно держать баланс между рыбными и мясными изделиями. Нельзя употреблять, например, только свинину или говядину. Рыба важна для организма, так как она является источником кальция, омега-3 кислот и прочих полезных веществ. К сожалению, получить полезные компоненты в должном объеме, не питаясь рыбой, не получится.

Поэтому стоит внимательно присмотреться к рецептам приготовления рыбы. Необязательно всегда есть дорогие виды, по типу форели и минтая. Рекомендуем обратить внимание на недорогие виды рыбы.

Ингредиенты для тушеной рыбы:

рыба — кг;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

перец сладкий — шт.;

помидор — 3 шт.;

соль — ½ ч. л.;

специи для морепродуктов — щепотка;

укроп — 3 ст. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

растительное масло — 50 мл.

Приготовление тушеной рыбы:

Нарезаем полукольцами репчатый лук, режем тонкими брусочками морковь, небольшими кусочками болгарский перец и помидоры.

В сковороду с растительным маслом выкладываем лук, обжариваем 1,5 минуты.

К луку выкладываем морковь, также обжариваем 1,5 минуты. К овощам добавляем сладкий перец и помидоры, солим и обжариваем 3 минуты.

В это время удаляем у рыбы плавники, кожу, кости и внутренности, нарезаем на небольшие кусочки. Солим рыбу с обеих сторон и посыпаем специями для морепродуктов.

Выкладываем рыбу на подушку из овощей, накрываем крышкой.

Тушим рыбу в течение 15 минут на среднем огне. После тушения поливаем каждый кусок лимонным соком, посыпаем укропом.

К данной тушеной рыбе на гарнир отлично подходит рис или картофель. Блюдо получается ароматным, нежным и сочным.