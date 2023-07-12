Королевский салат со свеклой и мясом. Просто, но очень вкусно: салат на все случаи жизни

Салат, как отдельное блюдо, появился в человеческой гастрономической культуре примерно 2500 лет назад. Вероятно, изобрели салат в Греции или в Риме. Однако, данное блюдо также мелькает в кухнях египтян. Также о заправке для салата было известно из источников Месопотамии и Шумера. Значит, салат был довольно распространенным кушаньем в древности.
При этом, как показывают рецепты древности, салаты делали из зелени и лука. То есть, ни огурцов, ни помидор, ни свеклы в блюдо не добавляли.
Эту оплошность древних исправили лишь в XIX веке. Расскажем, как приготовить вкусный салат Королевский.
Ингредиенты для салата Королевский:
- свекла запеченная — шт.;
- говядина вареная — 700 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- зелёный консервированный горошек — 150 г;
- огурец соленый — 4 шт.;
- майонез — 4 ст.л.;
- соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для маринада:
- вода — 100 мл;
- уксус — 3 ст.л.;
- сахар — ч.л.
Приготовление салата Королевский:
Нарезаем полукольцами лук, выкладываем в глубокую миску. Выливаем в миску уксус и воду, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем. Оставляем лук мариноваться на 10-15 минут.
Отварную говядину и запеченную свеклу режем на небольшие полоски. Аналогично нарезаем соленые огурцы. Соединяем ингредиенты в салатнике.
Избавляем лук от маринада, а горошек от жидкости, выкладываем в салат. Солим, заправляем блюдо майонезом и хорошо смешиваем.
Сочетание свеклы и говядины намного лучше по вкусу, чем сочетание этого овоща с курицей. Стоит попробовать подать салат на праздничный стол.