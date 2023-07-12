Королевский салат со свеклой и мясом. Просто, но очень вкусно: салат на все случаи жизни

Салат, как отдельное блюдо, появился в человеческой гастрономической культуре примерно 2500 лет назад. Вероятно, изобрели салат в Греции или в Риме. Однако, данное блюдо также мелькает в кухнях египтян. Также о заправке для салата было известно из источников Месопотамии и Шумера. Значит, салат был довольно распространенным кушаньем в древности.

При этом, как показывают рецепты древности, салаты делали из зелени и лука. То есть, ни огурцов, ни помидор, ни свеклы в блюдо не добавляли.

Эту оплошность древних исправили лишь в XIX веке. Расскажем, как приготовить вкусный салат Королевский.

Ингредиенты для салата Королевский:

свекла запеченная — шт.;

говядина вареная — 700 г;

лук репчатый — 1 шт.;

зелёный консервированный горошек — 150 г;

огурец соленый — 4 шт.;

майонез — 4 ст.л.;

соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для маринада:

вода — 100 мл;

уксус — 3 ст.л.;

сахар — ч.л.

Приготовление салата Королевский:

Нарезаем полукольцами лук, выкладываем в глубокую миску. Выливаем в миску уксус и воду, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем. Оставляем лук мариноваться на 10-15 минут.

Отварную говядину и запеченную свеклу режем на небольшие полоски. Аналогично нарезаем соленые огурцы. Соединяем ингредиенты в салатнике.

Избавляем лук от маринада, а горошек от жидкости, выкладываем в салат. Солим, заправляем блюдо майонезом и хорошо смешиваем.

Сочетание свеклы и говядины намного лучше по вкусу, чем сочетание этого овоща с курицей. Стоит попробовать подать салат на праздничный стол.