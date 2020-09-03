Коронавирус пандемия. Приходит вторая волна?

Эксперты всего мира предупредили, что нам нужно готовиться ко &второй волне коронавируса в россии. Между тем вместо этого мы имеем постоянный рост заболеваемости, который специалисты приравнивают к распространению лесного пожара.

Основываясь на графиках, показывающих количество смертей от COVID-19 за последние месяцы в Италии, Германии, Великобритании, Франции, Испании и Швеции приходим к выводу, что вместо второй волны пандемии произошла вторая волна истерии.

Министерство здравоохранения в своих ежедневных объявлениях, которые мы предоставляем вам на регулярной основе, сообщает ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Здесь также указано количество смертей. Однако он не предоставляет статистических данных о симптоматической или бессимптомной передаче инфекции. Подсчитано, что до 80 процентов. у инфицированных может не быть симптомов инфекции. Значит ли это, что бояться нечего? Не полностью. Бессимптомно инфицированные продолжают инфицировать и представляют угрозу для окружающих.

Несколько месяцев назад вирусологи предсказали вторую волну заражения COVID-19. Чем более свободны люди с мерами предосторожности, принятыми во время пандемии, тем выше риск второй волны. Теперь вроде бы приближается.

Во многих странах ограничения были ослаблены. Германия, Испания и Греция были первыми странами, снявшими эти строгие ограничения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус, возможно, никогда больше не исчезнет. Он предупреждает о возможных последствиях, если люди проигнорируют опасность и вернутся к допандемическому образу жизни.

Во многих странах вновь открылись магазины и рестораны. Снова растет желание путешествовать — еще одна причина роста инфекций. Многие люди переезжают на небольшую территорию, снова проводятся вечеринки, риск заражения растет во всем мире. В Германии резкий рост инфекций произошел в конце июля. Скорость размножения R.

Скорость воспроизводства

Этот фактор определяет, сколько в среднем других людей заражено инфицированным человеком. Это число помогает лучше прогнозировать развитие эпидемии. Например, если R равно 3, это означает, что один инфицированный заразит еще трех человек. Если индекс равен 1, это означает, что количество заражений останется примерно таким же.

В Германии коэффициент воспроизводства вырос до более чем 1 в конце июля. Это может быть связано, среди прочего. людьми, возвращающимися из отпуска, из стран, где не соблюдаются рекомендации эпидемиологов.

В последнее время самый резкий рост числа инфекций был зарегистрирован в США и Бразилии, а также в Индии и Южной Африке. Только в Бразилии более двух миллионов человек уже заразились вирусом. По данным Министерства здравоохранения Бразилии, 28 июля этого года. Было инфицировано 2442 375 человек.