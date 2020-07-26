Коронавирус подтвердился ещё у 27 человек в Крыму

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Новая коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 27 человек в Крыму. Об этом на своих страницах в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 25 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, ещё 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц», – написал Сергей Аксёнов.

В Крыму с начала пандемии выявлено 1 104 подтвержденных случая коронавируса: 69 из них – завозные из-за границы, 106 случаев – из других субъектов России, 806 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 123 – при лабораторном скрининге тех, у кого кроравирус протекал бессимптомно. С выздоровлением из больниц выписано 827 пациентов, из них 7 за минувшие сутки. С начала пандемии от вируса скончались 14 человек.