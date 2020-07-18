Коронавирус в Крыму: новые случаи заражения

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму выявлено 12 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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По информации Аксенова, трое зараженных приехали из-за рубежа, у четверых выявили инфекцию при обращении за медицинской помощью, двое ранее контактировали с инфицированными людьми, у троих коронавирус диагностирован при скрининге здоровых лиц.

Всего за истекшие сутки в республике обследовано 2339 человек.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 943 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 62 из них завозные из-за границы, 101 случай завезен из субъектов РФ и выявлен по контакту с ними, 672 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 108 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период – 721 человек.