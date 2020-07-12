Коронавирус в Крыму: за сутки инфекция подтвердилась ещё у 16 человек

По
Admin
-
0
33

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился ещё у 16 человек в Крыму за прошедшие сутки. Об этом на своих страницах в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. 1 случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц», написал Сергей Аксёнов. 

С начала пандемии в Крыму зарегистрирован 871 случай коронавируса: 53 завозные из-за границы, 99 случаев из других субъектов Российской Федерации, 625 выявлены при обращении за медицинской помощью, 94 – бессимптомные случаи.

С выздоровлением из больниц выписаны 647 пациентов, 12 человек скончались.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here