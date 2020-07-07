Коронавирус в Севастополе: инфекцию выявили у 9-летнего ребёнка

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Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 7 июля зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе. Среди заразившихся – 9-летний ребёнок. 

Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города во вторник. Выписаны после выздоровления ещё пять человек.  

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 254 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 43 человека. Выздоровели 198 человек, пятеро умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением находятся 137 человек, в городской больнице №9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 992 человека. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

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