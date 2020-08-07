Коронавирус выявлен еще у 11 человек в Севастополе

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе коронавирус подтвержден у 11 человек за минувшие сутки, передает пресс-служба города-героя.

В Крыму число заразившихся COVID-19 превысило 1400 человек «Среди заболевших – двое приезжих и девять местных жителей; в частности, диагноз подтвердился у роженицы. Напомним, после двух положительных тестов женщина вместе с ребёнком была доставлена в инфекционную больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в родительном доме была проведена вся необходимая санитарная обработка.