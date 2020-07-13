Коронавирусное лето: новые случаи заражения в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Республике Крым было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов.

«Четыре из них выявлены при обращении за медицинской помощью, три – при скрининге здоровых лиц», — уточнил он, добавив, что за сутки лаборатории исследовали 1402 пробы на коронавирус.

Таким образом, на сегодняшний день в РК зарегистрировано 878 случаев заражения коронавирусом, из которых 53 – завозные из-за границы, 100 – из других регионов Российской Федерации. 628 были выявлены при обращении за медицинской помощью или при выявлении контактов с ранее зараженными лицами, 97 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За весь период в республике выздоровели 647 человек.