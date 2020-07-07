Коронавирусное лето: в Крыму выявили 28 новых случаев COVID

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. За 6 июля на территории Республики Крым выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По информации главы республики Сергея Аксенова, 14 случаев выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, шесть случаев – при скрининге здоровых лиц, восемь – при обращении за медицинской помощью.

Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 789 случаев новой коронавирусной инфекции. 38 из них – завозные из-за границы, 95 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними.

573 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 83 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За весь период выздоровели 578 человек.