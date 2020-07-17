Коронавирусом заболели ещё 14 человек в Крыму

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В Крыму за сутки выписали 13 пациентов после лечения от коронавируса, однако количество новых заболевших за один день увеличилось на 14 человек.

«За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц», – написал на своих страницах в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

С начала пандемии на полуострове выявлен 931 подтверждённый случай коронавируса: 59 из них – завозные из-за границы, 100 – из других субъектов Российской Федерации, 667 заражённых выявлены при обращении за медицинской помощью, 105 – при лабораторном тестировании в случае бессимптомного протекания болезни.

С выздоровлением из больниц выписаны 684 пациента, из них 13 – за последние сутки. С момента объявления пандемии в Крыму от вируса скончались 12 человек.