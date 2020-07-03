Коротко о погоде на выходные: «термическая депрессия» придет в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму температура воздуха достигнет рекордных значений — на полуостров придет «термическая депрессия». Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Жара и зной продолжат нагнетать ситуацию: +30…+35. В субботу и в воскресенье характер будет определяться так называемой «термической депрессией». Депрессия здесь значит лишь область пониженного давления, благодаря чему на небе не будет ни одного облачка. Погода будет «миллион на миллион»: ночью не ниже +17…+22, а днем – +32…+38″, — рассказал синоптик.

Он добавил, что такие температуры дают заявку на повтор климатических рекордов.

«В субботу будет рекорд 1996 года (+ 35,3), в воскресенье рекорд 2002 года (+ 34,7). В целом жарче всего будет во внутренней части полуострова, ближе к северу. Там столбики термометров будут подниматься до +41…+42 градуса. Это изнуряющая жара даже для Крыма», — предупредил Тишковец.

Ранее о наступлении очень сильной жары предупреждала пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.

ОбществоВедущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец