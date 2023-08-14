Рецепты Косачевский кекс – любимое блюдо Леси Украинки По Admin - 14 августа, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Леся Украинка – известная украинская писательница, выдающаяся фигура, которую знает каждый. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что же она любила есть? У нас есть рецепт любимой выпечки Леси Украинки, которую вы точно захотите приготовить дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Согласно исследованиям и перепискам, Леся Украинка, она же Леся Косач, обожала сладкое. Особое наслаждение ей доставляло сладкое. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Она часто сама готовила, в частности английский кекс и крюшон или пунш. Мы предлагаем воплотить на кухне кекс, особенностью которого являются сушеные ягоды черники и земляники. Именно их так обожала Леся Украинка в выпечке. Классический кекс на кефире Время: 60 – 80 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 250 граммов кефира; – 3 куриных яйца; – 200 граммов сахара; – 2,5 стакана муки; – 15 граммов разрыхлителя; – 160 граммов масла; – 11 граммов ванильного сахара. Приготовление: Классический рецепт кекса можно изменить, заменив молоко кефиром и растительным маслом. Сушеные земляники и черники можно заменить изюмом или другими сухофруктами. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром в состояние однородной белой массы, вливаем масло, кефир, тщательно перемешиваем. Небольшими частями досыпаем в массу муку и разрыхлитель, помешивая. Полученное тесто выливаем в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Запекаем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов. Готовую выпечку можно полить джемом, посыпать пудрой или даже сделать шоколадную глазурь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить тонкие блины с маковой начинкой. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Закуска из пекинской капусты, покорившая мирБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеЗвезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокЧто приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицыФранцузская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицей