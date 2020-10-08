Косметика для восстановления и поддержания здоровья, красоты и молодости

Руки для женщины — орудие для обаяния, покорения мужских сердец. Сохранить состояние и привлекательность на самом деле легко. Всего несколько нехитрых правил, и ваши руки надолго останутся молодыми и здоровыми.

Руки — визитная карточка и привлекающая взгляды часть тела. Они всегда на виду и трудно скрыть несовершенства. Уход начинается с правильного подбора средств. Вода не должна быть слишком горячей. Мыло лучше заменить гелем, он не высушивает кожу. Для мягкости, шелковистости смазывайте руки кремом. Гели и кремы лучше всего приобретать в магазинах именно профессиональной косметики для рук. Также очень пойдут на пользу ванночки с целебными компонентами. Это может быть морская соль, настои липы, шалфея, мяты. Смягчить кожу помогут квашеная капуста, молочная сыворотка и знаменитый отвар картофеля.

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Берегите руки при контакте с моющими химическими средствами. Работайте только в перчатках. Лучше предотвратить заболевание, чем потом исправлять и искать волшебные маски. Шероховатость и загрубевшую кожу исправляет мазь из куриного белка и сока одного лимона. Всем известный огурец избавит сухую, обветренную поверхность от шелушения. Приготовленный лосьон из глицерина и лимонного сока усилят эффект. Возьмите эти компоненты в равных пропорциях и тщательно смешайте.

Женщина в заботе о родных, часто вынуждена соприкасаться с чисткой овощей, фруктов. Кожа при этом темнеет и приобретает неприглядный вид. Если вы отвергаете помощь перчаток, то лучший способ отбелить руки и привести их в порядок, воспользовавшись лимонным или огуречным соком. Распухшие после стирки, восстановит раствор уксуса, а после смазывание кремом жирной текстуры. Обморожения или нарушения циркуляции крови в конечностях вызывают покраснение. Контрастные ванночки будут избавлением от этой проблемы. Для дезинфекции полезна марганцовка, кора дуба, сода. Необходим регулярный массаж с кремом и состояние рук восстановится.

Многие страдают потливостью. Холодная вода с мылом и двух процентный спиртовой раствор салициловой кислоты первая помощь. Затем нужны более эффективные химические препараты, которые посоветует врач. В домашних условиях, с потливостью рук справляется дубовая кора, чай, шалфей.

Не отказывайте себе в салонных процедурах в дополнение к домашним. Или же используйте дома профессиональную косметику, которую используют мастера в салонах. Следите за руками и не забывайте, что и состояние ногтей может испортить первое впечатление, а может добавить красоты. Кожа рук считается идеальной, если выполнены три составляющие: гладкость, мягкость и чистота. Неплохим дополнением будет правильное питание. Соблюдая эти критерии, вы всегда будете иметь ухоженные, здоровые руки.