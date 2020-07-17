Косметологические процедуры. Аппараты прессотерапии: возможности и достоинства оборудования

Чтобы убрать следы усталости с лица, избавиться от отечности кожи, устранить мешки под глазами, а также активизировать проникновение в глубь кожных покровов и усилить действие косметических средств, специалисты предлагают следующие процедуры. Это поглаживание, надавливание, прижимание и легкие постукивающие движения пальцев по кожным покровам лица. Благодаря усилиям инженеров Alvi Prague (Чехия), косметологи и физиотерапевты Украины могут купить аппарат прессотерапии, который в полной мере отвечает их требованиям. Аппараты прессотерапии – невероятно популярное оборудование, способное создавать потоки сжатого воздуха переменного давления для проведения пневмомассажа, полезные свойства которого незаменимы в современной косметологии и физиотерапии различных патологий.

Положим ладони на лоб таким образом, чтобы пальцы руки сошлись на средине лба. Слегка погладим кожу лба, продвигая ладони к вискам. Процедуру повторим три раза. По три раза тремя пальцами рук надавим с обеих сторон на виски. Пальцы слегка прижмем и оставим в таком положении примерно на 4 секунды. Положите ладони немного наискосок и закройте область над бровями и на верхней части щек. Кожу прижмем, слегка надавим и подержим на протяжении 4 секунд. Процедуру повторим подряд три раза. Прижмем пальцами области щек, через 4 секунды расслабим пальцы полностью. Процедуру прижимания повторим три раза подряд. Прикроем нижнюю часть лица вместе с губами таким образом, чтобы пальцы сошлись на средине губ. Сделаем три надавливающих движения пальцев и будем их задерживать по 4 секунды. Между процедурами сделайте небольшой перерыв. Проведите массирующие движения кончиками пальцев рук по лицу в направлении снизу вверх методом постукивания. Закройте лицо обеими ладонями и прижмите их к лицу. Надавите пальцы и задержите в таком положении на 4 секунды. Затем слегка надавливая на кожу, продвиньте ладони в стороны по направлению к ушам. Процедуру массажа проведите три раза.

Такая стимуляция кожных покровов сразу дает заметный результат. Лицо приобретает подтянутый вид, а кожа свежесть.

Стимулирование кожных покровов оказывает положительное воздействие не только на внешний вид женщины. Такая процедура позволяет лучше впитываться косметическим средствам, улучшает кровообращение.

Чтобы снять напряжение мышц, разгладить морщины и восстановить контуры лица в салоне красоты специалисты проведут пощипывание. Такая процедура воздействует не только поверхностно, но и на глубокие слои кожных покровов. Поэтому массаж методом пощипывания проводиться под наблюдением специалистов.