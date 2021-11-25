Космический павильон построят в Крымском федеральном университете

Космический павильон планируют построить в КФУ. Объект будет расположен в Ботаническом саду, на базе которого университет создаёт Science Park. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев, передает пресс-служба вуза.

Студенты КФУ вернутся в аудитории с 29 ноября Финансирование проекта на данный момент составляет 80 миллионов рублей.

«Космический павильон – это один из проектов программы «Приоритет 2030» и первый шаг к созданию на базе нашего Ботанического сада большого Научного парка. Мы выбрали тематику космоса, поскольку это интересно и познавательно. Космос – это инновационные технологии и самая современная наука. Работа в космосе связана с экстремальными условиями, и все высокие научные технологии изначально были предназначены для данной отрасли, а уже после какие-то из них стали частью нашей жизни», – рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.