Самые важные из дресс-кодов для мужчин

Несмотря на всю свободу выбора, в некоторых областях мода подчиняется правилам.

Чтобы помочь вам всегда определиться с правильной одеждой, мы представляем несколько самых важных дресс-кодов:

Белый галстук: самый формальный из всех дресс-кодов

Если вы никогда раньше не видели этот дресс-код, не удивляйтесь. Самый строгий дресс-код требуется только в редких случаях. Для особых вечерних мероприятий, таких как бал в Венской опере или церемония вручения Нобелевской премии, требуется это «полное торжественное платье».

Здесь нет места индивидуальным нюансам. Обязательно надеть фрак и подходящие брюки, а также накрахмаленную белую классическую рубашку. Костюм надевается с жилетом с лацканом и белым галстуком-бабочкой.

Не может быть и речи: на мероприятиях white tie нужно уделять особое внимание тонкостям. Помимо качественных материалов, безупречная посадка фрака — дело чести. Вместо пояса надевают подтяжки. Длинные черные гольфы до колен предотвращают появление бликов на икрах, а блестящие, только что отполированные лакированные туфли завершат идеальный вечерний гардероб.

Например, деловой костюм — это настоящий универсал, сделанный из тончайшей итальянской ткани. Или вы можете выбрать этот костюм 37,5 ° темно-синего цвета. Высокотехнологичная ткань обеспечивает постоянный микроклимат между телом и костюмом при температуре 37,5 ° — идеально для работы! Костюмы официальные на заказ вы можете подобрать на сайте https://aliradar.com/category/200217505-kostyumy-na-zakaz.

Black Tie: праздничная вечерняя одежда

Мероприятие с черным галстуком только немного менее гламурно. Вместо «парадного платья» в опере, на гала-вечере или на свадебном ужине надевают только костюм со смокингом. Когда наступит вечер, будет празднично — смокинги всегда надевают после 18.00 — по всем статьям.

Смокинг может быть черного или темно-синего цвета. Обычно однобортный пиджак имеет отороченный шелком поднимающийся лацкан или, как у смокинга Карла Гросса «William», воротник-шаль. Брюки под смокинг можно узнать по галуну, закрывающему внешние продольные швы штанин. Он сделан из черного шелка, который обычно сочетается с тканью лацканов смокинга. Брюки под смокинг также носят с подтяжками.