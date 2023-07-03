Котлеты готовлю новым способом, так получается сочнее и вкуснее. Удачный рецепт для любого фарша

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Котлеты получают довольно много внимания в среде кулинаров. Это блюдо имеет достаточно вариаций и может готовиться как из мяса животных, так и из рыбы. Для вегетарианцев и веганов были придуманы овощные и фруктовые котлеты.

Впервые о котлетах, как об отдельном ястве на праздничный стол стало известно в XVII веке. Спустя несколько веков был издан сборник кулинарных изысков. В данной книге подробно описаны рецепты приготовления котлет.

Расскажем про один из самых удачных методов готовки котлет.

Ингредиенты для котлет:

  • фарш — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 100 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление котлет:

Взбиваем в отдельной миске при помощи венчика яйца, солим. Формируем из приготовленного заранее фарша небольшие котлеты, которые умещаются в ладонь.

Обваливаем полученную котлету в муке с обеих сторон. Аналогично окунаем котлету в яичную смесь с обеих сторон. Повторяем действие с остальными котлетами.

Котлеты готовлю новым способом, так получается сочнее и вкуснее. Удачный рецепт для любого фарша

Разогреваем в сковороде растительное масло, сразу выкладываем котлету на поверхность. Обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Котлеты готовлю новым способом, так получается сочнее и вкуснее. Удачный рецепт для любого фарша

Благодаря данному кляру внутри котлеты остаются сочными, при этом имеют хрустящую корочку.

Для лучшего результата рекомендуется на 10 минут запечь котлеты в духовке.

Котлеты готовлю новым способом, так получается сочнее и вкуснее. Удачный рецепт для любого фарша

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