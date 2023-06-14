Когда на прилавках красуются яркие и свежие овощи, мы отдаем предпочтение легким блюдам из этих продуктов. Нужно пользоваться моментом! Пожарьте румяные котлеты из баклажанов на сковороде вместо традиционных мясных. Ваш организм обязательно скажет спасибо.

Для приготовления этих ароматных овощных котлет понадобятся не только баклажаны, но еще спелые томаты, лук и чеснок, а также свежая зелень (укроп или петрушка). Благодаря этому набору ингредиентов блюдо будет иметь очень насыщенный вкус. Даже самым младшим членам семьи понравится.

Как правильно пожарить котлеты из баклажанов на сковороде

Чтобы блюдо получилось сочным внутри и хрустящим снаружи, следует сделать специальную панировку. Покупные сухари не пригодятся. Используйте для этой цели кукурузные хлопья. Измельчите их в ступке или при помощи скалки, вуаля — панировка для идеальных котлет готова!

Ингредиенты

Баклажан500 г Помидор1 шт. Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кориандр1 ч. л. Манка3 ст. л. Яйцо1 шт. Твердый сыр50 г Подсолнечное масло по вкусу Петрушка10 г Кукурузные хлопья100 г

Приготовление

Очищаем баклажаны от кожицы. Удаляем плодоножку. Нарезаем баклажаны кубиками. Выкладываем их на разогретую сковороду и добавляем небольшое количество воды.Тушим баклажаны в течение 15 минут на среднем огне, не забывая периодически их помешивать. При потребности подливаем еще немного воды. Тщательно моем помидор. Разрезаем его на две части. Сочную мякоть удаляем, нарезаем мелкими кубиком плотные части. Очищаем репчатый лук. Натираем его на терке. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс.Обжаренные баклажаны помещаем на дуршлаг. Даем стечь лишней жидкости. Оставляем их при комнатной температуре до полного остывания.Соединяем томаты с чесноком и репчатым луком. Добавляем к ним остывшие баклажаны. Разминаем овощные кубики до состояния пюре, используя вилку. Натираем на мелкой терке твердый сыр. Промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Добавляем зелень и сыр к овощному пюре. Вбиваем яйцо. Всыпаем манку, соль, черный перец и кориандр. Тщательно всё перемешиваем до однородности. Полученную массу оставляем при комнатной температуре на 10 минут для набухания манной крупы.Готовим панировку. Измельчаем кукурузные хлопья до состояния не слишком мелкой крошки. Формируем из овощной массы будущие котлеты. Обваливаем их в крошке из кукурузных хлопьев.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней котлеты из баклажанов на среднем огне с двух сторон (приблизительно по 3 минуты с каждой) до румяности. Готово!

Переложите сочные овощные котлеты со сковороды на бумажное полотенце, которое впитает в себя лишний жир. А затем подавайте их с любым гарниром. Они хороши и с отварным картофелем, и с макаронами, и с кашами.